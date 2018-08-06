ترمب يفرض عقوبات على إيران ويطالب باتفاق نووي جديد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين أمرا تنفيذيا بإعادة فرض عدد من العقوبات ضد إيران، وأكد ترمب في بيان أن هذه الإجراءات "تكثف الضغط على طهران لكي تغير سلوكها".

اتفاق نووي جديد:

ترمب: سياسة أمريكا هي فرض أقصى ضغط اقتصادي على إيران.

ترمب: أبقى منفتحا على اتفاق أكثر شمولا يلحظ مجمل أنشطته الضارة.

ترمب: الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 كان صفقة مروعة أحادية الجانب .

ترمب: الاتفاق سمح بتدفق النقود إلى إيران والتي وظفتها لتغذية الصراع بالشرق الأوسط.

ترمب: أحذر الجهات المستمرة بعلاقتها مع الاقتصاد الإيراني، إنهم مهددون بعواقب وخيمة.

عقوبات أمريكية:

الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية تبدأ في 7 أغسطس/آب وتستهدف:

وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الأولية.

المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري.

الحزمة الثانية من العقوبات تبدأ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وتستهدف:

صادرات النفط والطاقة الإيرانيين.

المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران

قطاع بناء السفن

شركات التأمين التي تتعامل مع إيران

أمريكا معزولة:

اعتبرت إيران أن الولايات المتحدة "معزولة" في موقفها من الجمهورية الإسلامية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن الضغوط الأمريكية ستسبب بعض الاضطرابات.

تعطيل أوربي:

المفوضية الأوروبية أطلقت في مايو/آيار "قانون التعطيل" للحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوربية التي تريد الاستثمار في إيران.