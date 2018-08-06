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سياسة|العراق

العراق: المؤبد لفرنسي وألمانية أدينا بالانتماء لتنظيم الدولة

6/8/2018

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الإرهاب الإثنين حكمًا بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء إلى تنظيم الدولة.

وأدين المتهمان خلال جلستين استماع منفصلتين حضر خلالها 15 متهما أغلبهم بقضايا تتعلق بالإرهاب. ويمكن الطعن على الحكم.

وقال القاضي، بعد تلاوة القرار في المحكمة الجنائية المركزية، إن المواطن الفرنسي لحسن عمار غيبودج (55 عامًا) والألمانية نادية راينر هيرمان (22 عامًا) أدينا بالانتماء للتنظيم.

وصدر حكم في السابق على نادية بالسجن لمدة عام لدخولها العراق بصورة غير مشروعة. وحضر موظفون ومترجمون من سفارتي البلدين جلسة المحكمة.

والألمانية هي ابنة لمياء.ك، التي حكم عليها في يناير/كانون الثاني 2018، بعقوبة الاعدام وخففت بعدها في أبريل/نيسان إلى السجن المؤبد، لعشرين عامًا.

المصدر : رويترز + فرانس برس
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