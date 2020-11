السعودية توقف حسابا على تويتر هدّد كندا بمصير 11 سبتمبر

قالت وزارة الإعلام السعودية إنها طلبت من صاحب حساب "إنفوغراف كيه إس إيه" بإغلاقه لحين انتهاء التحقيق حول ما نشره في تغريدة اليوم على تويتر عن أزمة السعودية مع كندا.

وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر أنه بناءً على ما ورد من شكاوى بخصوص الصورة المصاحبة للرسوم المعلوماتية التي نشرت على الحساب فقد طالبت الوزارة بإغلاقه.

وأشارت إلى أنه يجرى التحقيق في الأمر وفقا للأنظمة الخاصة بالنشر الإلكتروني المعمول به في المملكة.

وكان الحساب قد نشر، الاثنين، صورة لطائرة للخطوط الجوية الكندية متجهة نحو برج كندا الواقع بمدينة تورتنو مصحوبا بمثل مترجما إلى الإنجليزية "من تدخل فيما لا يعنيه، وجد مالا يرضيه".

Now deleted, here a screenshot of the threatening Saudi "infographic" featuring an airliner headed for the Toronto skyline. pic.twitter.com/LrkCLxxjFk — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 6, 2018

وأثارت التغريدة عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها مغردون تهديدا لكندا على غرار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة.

وقال مغردون على تويتر: يبدو أنهم يدركون أن 15 من بين منفذي هجمات سبتمبر/أيلول سعوديون.

This tweet by an official Saudi propaganda account @Infographic_ksa has now been deleted.

Seems they realized that reminding us that 15 of the 9/11 hijackers were Saudi is not a great idea. pic.twitter.com/N82QbVIpTi — Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) August 6, 2018

وتصاعدت أزمة بين السعودية وكندا بعد طرد المملكة السفير الكندي وسحب سفيرها إثر انتقادات كندية لحقوق الإنسان في السعودية.

وكانت الخارجية الكندية قد عبر عن قلقها عن وضع النشطاء في الحقوق المدنية وحقوق المرأة مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين.

وأكدت وزيرة الخارجية الكندية، الاثنين، مواصلة كندا الدفاع عن حقوق الإنسان تعليقا على الخلاف مع السعودية.

وأيد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الإجراءات التي اتخذتها السعودية تجاه كندا، لكن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية قال إن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة بين السعودية وكندا لا تمثل رأي الدوحة، وأضاف المسؤول أن قطر يجمعها بكندا علاقات وطيدة تمتد لعقود.

وشددت الخارجية القطرية على ضرورة حماية حقّ الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها لا سيّما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الخطوط الجوية السعودية أوقفت رحلاتها من وإلى تورنتو بكندا.