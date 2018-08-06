السعودية تصعد ضد كندا بعد انتقادها لانتهاكات المملكة

قالت وسائل إعلام سعودية إن الرياض قررت وقف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ونقل الطلبة المبتعثين هناك إلى دول أخرى، بعد انتقادات كندية لحقوق الإنسان في المملكة.

رد سعودي:

السلطات السعودية طلبت من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد واستدعت سفيرها لدى كندا.

الخطوات السعودية جاءت بعد أن حثت الخارجية الكندية الرياض على الإفراج عن نشطاء حقوقيين.

السعودية أعلنت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا.

انتقادات للانتهاكات:

الخارجية الكندية قالت إنها تشعر بقلق تجاه احتجاز نشطاء في المجتمع المدني وحقوق المرأة السعودية.

الخارجية الكندية حثت السلطات السعودية على الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين

تمسك كندي بالموقف:

متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية قالت إنهم يشعرون بقلق بالغ تجاه تجميد السعودية للتعاملات التجارية.

كندا أكدت تمسكها بتصريحاتها بشأن حقوق الإنسان التي فجرت الخلافات الدبلوماسية.

الخارجية الكندية أكدت أنها ستظل دائما تدافع عن حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وحرية التعبير.

البحرين والإمارات:

البحرين قالت إنها تقف مع الرياض في خلافها مع كندا، رافضة ما وصفته بتدخل أوتاوا في الشؤون السعودية.

– الإمارات، عبر وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش، أكدت أنها تقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها.

خلفيات: