ارتفاع عدد قتلى زلزال لومبوك بإندونيسيا إلى 142

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، إلى 142 شخصًا، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي محلي، الإثنين.
حصيلة الضحايا:
مركز الزلزال:
- تسبب الزلزال، الذي تلته هزتان خفيفتان إلى متوسطتين ونحو 24 هزة ارتدادية، بحالة هلع بين السياح والمواطنين في جزيرة لومبوك جنوبي إندونيسيا وقد شعر به سكان جزيرة بالي المجاورة.
- وزير القانون والشؤون الداخلية السنغافوري كيه.شانموجام، كان موجودًا في بلدة ماتارام بجزيرة لومبوك وقت وقوع الزلزال وقال على صفحته على فيسبوك إن غرفته في الفندق المؤلف من عشرة طوابق اهتزت بعنف كما تصدعت الجدران.
- المسؤولون أصدروا تحذيرًا من حدوث تسونامي بعد الزلزال، إلا أنه تم إلغاؤه لاحقًا.
- مبنى مطار بالي الدولي تعرض لبعض الأضرار إلا أن المدرج لم يتضرر وعادت العمليات إلى طبيعتها، بحسب مسؤولين في وكالة الكوارث.
- لم تتأثر المرافق الرئيسية في مطار لومبوك الرئيسي رغم أنه تم إجلاء المسافرين لفترة وجيزة من المبنى الرئيسي.
حزام النار:
- الزلزال يأتي بعد أسبوع من هزة بقوة 6.4 درجات في جزيرة لومبوك أدت إلى مقتل 17 شخصًا وإلحاق الأضرار بمئات المباني.
- إندونيسيا تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ الناشط بركانيًا وزلزاليًا.
- في 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9.3 درجات قبالة سومطرة في غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفًا في إندونيسيا.