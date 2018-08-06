ارتفاع عدد قتلى زلزال لومبوك بإندونيسيا إلى 142

في 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9.3 درجات قبالة سومطرة في غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفًا في إندونيسيا.