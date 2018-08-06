البث الحي
سياسة|إندونيسيا

ارتفاع عدد قتلى زلزال لومبوك بإندونيسيا إلى 142

زلزال لومبوك بإندونيسيا يوقع مئات القتلى والمصابين
زلزال لومبوك بإندونيسيا يوقع مئات القتلى والمصابين
6/8/2018

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية، والذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، إلى 142 شخصًا، وفقا لما ذكره مسؤول حكومي محلي، الإثنين.

حصيلة الضحايا:

  • روزادي سايوتي، سكرتير إدارة مقاطعة نوسا تينغارا الغربية، قال لشبكة" مترو تي في" التليفزيونية إن 142 شخصا لقوا حتفهم جراء زلزال أمس الأحد. وتعتبر لومبوك جزءا من مقاطعة نوسا تينغارا الغربية. 

  • الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، كانت قد أعلنت صباح الإثنين، إن ما لا يقل عن 91 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 209 أشخاص، عندما هز زلزال قوي جزيرتي لومبوك وبالي.
  • معظم القتلى سقطوا في الجانب الشمالي من لومبوك قرب مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة ووقع في الساعات الأولى من مساء الأحد.
  • معظم الضحايا سقطوا نتيحة تساقط أنقاض عليهم، بينما أصيب مئات آخرون، كما لحقت أضرار بآلاف المنازل. وفر آلاف الأشخاص من منازلهم في لومبوك وتجمعوا في ملاجئ أقيمت في مناطق مفتوحة.
  • سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، قال لا يوجد أجانب ضمن القتلى. ومن المتوقع ارتفاع عدد القتلى بشكل أكبر مع توافر مزيد من البيانات، واستمرار جهود الإنقاذ.
مركز الزلزال:
  • تسبب الزلزال، الذي تلته هزتان خفيفتان إلى متوسطتين ونحو 24 هزة ارتدادية، بحالة هلع بين السياح والمواطنين في جزيرة لومبوك جنوبي إندونيسيا وقد شعر به سكان جزيرة بالي المجاورة.
  • وزير القانون والشؤون الداخلية السنغافوري كيه.شانموجام، كان موجودًا في بلدة ماتارام بجزيرة لومبوك وقت وقوع الزلزال وقال على صفحته على فيسبوك إن غرفته في الفندق المؤلف من عشرة طوابق اهتزت بعنف كما تصدعت الجدران.
  • المسؤولون أصدروا تحذيرًا من حدوث تسونامي بعد الزلزال، إلا أنه تم إلغاؤه لاحقًا.
  • مبنى مطار بالي الدولي تعرض لبعض الأضرار إلا أن المدرج لم يتضرر وعادت العمليات إلى طبيعتها، بحسب مسؤولين في وكالة الكوارث.
  • لم تتأثر المرافق الرئيسية في مطار لومبوك الرئيسي رغم أنه تم إجلاء المسافرين لفترة وجيزة من المبنى الرئيسي.
حزام النار:
  • الزلزال يأتي بعد أسبوع من هزة بقوة 6.4 درجات في جزيرة لومبوك أدت إلى مقتل 17 شخصًا وإلحاق الأضرار بمئات المباني.
  • إندونيسيا تقع على "حزام النار" في المحيط الهادئ الناشط بركانيًا وزلزاليًا.
  • في 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9.3 درجات قبالة سومطرة في غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 ألفًا في إندونيسيا.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)