إصابة 13 شخصا في انفجار سيارة بالقرب من وسط القاهرة

قال متحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن سيارة انفجرت في منطقة الدقي بالقرب من وسط القاهرة صباح اليوم الاثنين بعد حادث تصادم، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بجروح.

وقالت وكالة رويترز إن شاهدا سمع دوي انفجار قوي، وإن مراسليها رأوا سحب دخان كثيفة تتصاعد في سماء المنطقة الواقعة في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة.

وأظهرت مقاطع مصورة بثتها وسائل إعلام مصرية قطعا متناثرة من السيارة المنفجرة، بينما انبعثت النيران وأعمدة الدخان من السيارة المحترقة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة للصحفيين، إن السيارة انفجرت بعد حادث تصادم، وإن 13 شخصا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات.

وصرح مسؤول آخر بوزارة الصحة لمحطة إذاعة محلية أن عدة أشخاص آخرين عولجوا من إصابات طفيفة في الموقع.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن خللا في بطارية السيارة ربما يكون سبب الانفجار.

ونقلت الوكالة عن المصدرين الأمنيين أن النيران امتدت من السيارة المشتعلة إلى حافلة ركاب صغيرة بالقرب منها وأتت عليها.