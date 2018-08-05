واشنطن بوست: سجن السعوديات يتناقض مع ادعاءات الإصلاح

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يُلقى النساء في المعتقلات بسبب تعبيرهن عن رأيهن.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها (السبت) أنه في ذروة الإشادة الدولية بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، أصدرت المملكة بيانا أكدت فيه أن تعزيز دور المرأة عنصر مهم في رؤية 2030 التي يدفع بها وليّ العهد الشاب، لكن يبدو أن السماح للمرأة بالتعبير عن آرائها ليس جزءا من خطته، كما ترى الصحيفة.

وتساءلت واشنطن بوست إن كان سجن الأشخاص الذين قاموا بحملة من أجل حق المرأة في قيادة السيارة يُعتبر جزءا من أجندة التحديث التي قدّمها ابن سلمان، إلى جانب موجة من الاعتقالات ضد الكتاب والمثقفين الذين تجرأوا على التحدث أو إظهار أدنى استياء من النظام الملكي.

وأضافت الصحيفة أن وليّ العهد السعودي يراهن على تمكنه من بناء اقتصاد سعودي بعيدا عن الاعتماد على النفط، مع الإبقاء على سياسة القمع حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

وأكدت الصحيفة أن هذا الأمر مضلل، فالتحديث يعني حرية الرأي كما هي حرية قيادة السيارات.