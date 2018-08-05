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مادورو يتهم أمريكا وكولومبيا باستخدام طائرات متفجرة لاغتياله

مادورو أثناء عرض عسكري في العاصمة الفنزويلية كاراكاس
مادورو أثناء عرض عسكري في العاصمة الفنزويلية كاراكاس
5/8/2018

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه نجا من محاولة لاغتياله يوم السبت فيما وصفه بمؤامرة يمينية لقتله.

وهذه أبرز التطورات:
  • الرئيس مادورو قال إن محاولة الاغتيال تضمنت استخدام طائرات بلا طيار تحوي متفجرات.
  • الرئيس الفنزويلي اتهم كلا من كولومبيا والولايات المتحدة بمحاولة اغتياله.
  • محاولة اغتيال مادورو حدثت أثناء إحدى المناسبات العسكرية في عاصمة البلاد "كراكاس".
  • مادورو قال إن التحقيقات المبدئية تقول إن المحاولة دبرت في كولومبيا المجاورة.
  • وأضاف أن عدة جناة اعتقلوا دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
  • مادورو:"أنا واثق من أنني سأعيش سنوات كثيرة أخرى".
رفض كولومبي:
  • نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن مصدر في الرئاسة الكولومبية رفضه اتهمام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالوقوف خلف الهجوم عليه.
  • المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أضاف أن الاتهما لا أساس له.
  • لم يصدر تصريح من الحكومة الأمريكية حتى الآن على محاولة اغتيال مادورو.
تبني مجهول:
  • جماعة متمرة غير معروفة مؤلفة من عسكريين ومدنيين تبنت الهجوم على الرئيس الفنزويلي في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي.
  • البيان قال إنه من المنافي للشرف العسكري أن نبقى في الحكم أولئك الذين تناسوا الدستور، وجعلوا من الخدمة العامة وسيلة قذرة للإثراء.
  • محاولة الاغتيال حدثت أثناء عرض عسكري بالعاصمة كاراكاس
المصدر : وكالات
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