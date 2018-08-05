مادورو يتهم أمريكا وكولومبيا باستخدام طائرات متفجرة لاغتياله

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه نجا من محاولة لاغتياله يوم السبت فيما وصفه بمؤامرة يمينية لقتله.

وهذه أبرز التطورات:

الرئيس مادورو قال إن محاولة الاغتيال تضمنت استخدام طائرات بلا طيار تحوي متفجرات.

الرئيس الفنزويلي اتهم كلا من كولومبيا والولايات المتحدة بمحاولة اغتياله.

محاولة اغتيال مادورو حدثت أثناء إحدى المناسبات العسكرية في عاصمة البلاد "كراكاس".

مادورو قال إن التحقيقات المبدئية تقول إن المحاولة دبرت في كولومبيا المجاورة.

وأضاف أن عدة جناة اعتقلوا دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

مادورو:"أنا واثق من أنني سأعيش سنوات كثيرة أخرى".

رفض كولومبي:

نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن مصدر في الرئاسة الكولومبية رفضه اتهمام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالوقوف خلف الهجوم عليه.

المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أضاف أن الاتهما لا أساس له.

لم يصدر تصريح من الحكومة الأمريكية حتى الآن على محاولة اغتيال مادورو.

تبني مجهول: