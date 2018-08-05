مادورو يتهم أمريكا وكولومبيا باستخدام طائرات متفجرة لاغتياله

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه نجا من محاولة لاغتياله يوم السبت فيما وصفه بمؤامرة يمينية لقتله.
وهذه أبرز التطورات:
- الرئيس مادورو قال إن محاولة الاغتيال تضمنت استخدام طائرات بلا طيار تحوي متفجرات.
- الرئيس الفنزويلي اتهم كلا من كولومبيا والولايات المتحدة بمحاولة اغتياله.
- محاولة اغتيال مادورو حدثت أثناء إحدى المناسبات العسكرية في عاصمة البلاد "كراكاس".
- مادورو قال إن التحقيقات المبدئية تقول إن المحاولة دبرت في كولومبيا المجاورة.
- وأضاف أن عدة جناة اعتقلوا دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
- مادورو:"أنا واثق من أنني سأعيش سنوات كثيرة أخرى".
رفض كولومبي:
- نقلت وكالة أنباء فرانس برس عن مصدر في الرئاسة الكولومبية رفضه اتهمام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بالوقوف خلف الهجوم عليه.
- المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أضاف أن الاتهما لا أساس له.
- لم يصدر تصريح من الحكومة الأمريكية حتى الآن على محاولة اغتيال مادورو.
تبني مجهول:
- جماعة متمرة غير معروفة مؤلفة من عسكريين ومدنيين تبنت الهجوم على الرئيس الفنزويلي في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي.
- البيان قال إنه من المنافي للشرف العسكري أن نبقى في الحكم أولئك الذين تناسوا الدستور، وجعلوا من الخدمة العامة وسيلة قذرة للإثراء.
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