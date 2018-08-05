قطر تدعو لحل سياسي للأزمة اليمنية

دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأطراف اليمنية إلى حوار وطني وتغليب الحل السياسي لإنهاء الأزمة.

وقال الشيخ محمد في تغريدة له، الأحد، على موقع تويتر: "التطورات في اليمن تستدعي تغليب الحل السياسي، وتفعيل حوار وطني يشمل كافة الأطراف اليمنية، والتحرك الدولي لضمان حماية المدنيين، فالمنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب والمغامرة على حساب الأرواح".

وكان وزير الخارجية القطري قد أكد تمسك بلاده بموقفها "الثابت الداعم للشعب اليمني والداعم لحريته، والداعم لأن تكون هناك عدالة بين كافة مكونات الشعب، ووضع حد للمأساة التي يعانيها، والتي تعد من أكبر المآسي في التاريخ الحديث".

وأضاف الشيخ محمد في مقابلة مع الجزيرة، في يونيو الماضي أن دولة قطر "ترى في الشرعية شرعية نعم، وترى أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تحترم"، منبها إلى قرارات المجلس التي تنص أيضا على أن يكون هناك حوار وطني يأتي بنتائج للوصول إلى حلول سياسية وتسويات لينعم اليمن في النهاية بالسلم.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربا بين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات أيضا، في مارس/آذار2015.

وأدى النزاع في اليمن منذ التدخل العسكري بقيادة السعودية إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص بينهم نحو 2200 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

وتوجّه منظمات حقوقية اتهامات إلى التحالف السعودي الإماراتي، بالتسبّب بمقتل مدنيين في الغارات التي تشنّها طائراته على مواقع الحوثيين.