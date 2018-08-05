غارة إسرائيلية على غزة رغم استمرار مباحثات التهدئة

أصيب 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة، بينما يجتمع الطاقم الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الأحد، للبت في صفقة التهدئة الشاملة مع حركة "حماس".

غارة على غزة: مراسل الجزيرة أفاد أن أربعة فلسطينيين أصيبوا جراء استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي موقعًا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال قال إنه استهدف سيارة وخلية كانت تطلق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات.

استهدفت طائرة للاحتلال من دون طيار (السبت) مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون وقوع إصابات.

قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع.

اجتماع الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر

(الكابينت) يجتمع، مساء الأحد، للبت في صفقة التهدئة الشاملة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي قدمتها مصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط.

يتضمن مشروع التهدئة:

رفع القيود عن إدخال البضائع عبر معبر "كرم أبو سالم". تسهيل التنقل على معبر رفح. توسيع مساحة الصيد في البحر، مقابل وقف إطلاق نار شامل في القطاع.

وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، اعتبر التسوية مع (حماس) "مصلحة إسرائيلية" داعيًا للتوصل إلى تسوية مشروطة مع الحركة.

يرى أعضاء بالكابينت أنه إذا اتضح أن الصفقة الشاملة غير ممكنة فإن ذلك قد يفتح الباب أمام "تصعيد خطير".

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