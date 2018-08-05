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سياسة

شاهد: فرقاء الأزمة في جنوب السودان يوقعان اتفاقاً لتقاسم السلطة

5/8/2018

وقع فرقاء الأزمة في جنوب السودان الأحد في الخرطوم اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة بهدف إنهاء حرب أهلية أوقعت عشرات آلاف القتلى وشردت الملايين في هذا البلد.

ووقع الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار في السودان المجاور الاتفاق الذي يعتزم بموجبه مشار العودة إلى حكومة الوحدة الوطنية كنائب أول للرئيس بين خمسة في هذا المنصب.

وكان مشار نائبا لكير حين اتهمه في 2013 بالتخطيط لانقلاب ضده، ما أغرق جنوب السودان في حرب أهلية دامية.

ووقع الاتفاق في حضور الرئيس السوداني عمر البشير ونظرائه الكيني والأوغندي إضافة إلى العديد من الدبلوماسيين الأجانب.

وسبق أن توافق كير ومشار على وقف دائم لإطلاق النار وسحب قواتهما من المدن. ووقع الجانبان في 25 يوليو/تموز اتفاقا "أوليا" حول تقاسم السلطة على أن تتواصل المفاوضات حتى توقيع اتفاق سلام نهائي.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد، خلال توقيع الاتفاق إن الرئيس الكيني "اوهورو كينياتا قرر أن تتواصل المفاوضات (من أجل اتفاق سلام) في الخرطوم وليس في نيروبي".

وبعد توقيع اتفاق السلام، سيكون أمام الأطراف ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة انتقالية تحكم البلاد لـ36 شهرا.

ونص الاتفاق الذي رعته الخرطوم على أن تتألف الحكومة الانتقالية من 35 وزيرا، عشرون من معسكر سلفا كير وتسعة من معسكر رياك مشار على أن يمثل بقية الوزراء المجموعات الأخرى.

وسيضم البرلمان 550 نائبا بينهم 332 من معسكر كير و128 من معسكر مشار.

وأسفرت الحرب الأهلية في جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011 عن عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين.

ووقع اتفاق مماثل في 2015 لكنه انتهك بعد معارك دامية فر إثرها مشار من البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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