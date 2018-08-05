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سياسة|إندونيسيا

شاهد: زلزال قوي يضرب جزيرة إندونيسية ومقتل 19 شخصا

5/8/2018

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب العشرات جراء زلزال ضرب جزيرة لومبوك في إندونيسيا الأحد، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال المتحدث باسم جهاز البحث والإنقاذ أغوس سنجايا لـ"فرانس برس" إن "آخر المعلومات تفيد عن وجود 19 جثة في مستشفى تانجونغ" في شمال لومبوك. 

ويأتي هذا الزلزال بعد أسبوع من زلزال أدى إلى مقتل 17 شخصا في الجزيرة التي يرتادها مصطافون شرق بالي.

وبلغت قوة الزلزال سبع درجات وأعقبته هزتان ارتداديتان بلغت قوة إحداهما 5.4 درجات، بحسب المعهد.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات في البحر وعلى بعد 18 كلم شمال غرب لومبوك بعيدا من المناطق السياحية في جنوب الجزيرة وغربها.

وقال متحدث باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث إن مباني عدة أصيبت بأضرار في ماتارام كبرى مدن لومبوك، موضحا أن "غالبيتها مبان تم تشييدها بمعدات غير صلبة".

وأصدر مسؤولون تحذيرا من حدوث تسونامي تم رفعه بعدها.

وتحدث سكان ماتارام عن هزة قوية دفعت الناس للخروج إلى الشارع وتسببت بانقطاع الكهرباء وأدت إلى إجلاء مرضى من المستشفى الرئيسي في المدينة.

وقالت إيمان التي تقيم في ماتارام لـ"فرانس برس" "خرج الجميع فورا من المنازل وأصيبوا بالهلع".

وقبل أسبوع، خلف زلزال بقوة 6.4 درجات 17 قتيلا وأدى إلى تدمير مئات المباني في الجزيرة. كما تسبب بانزلاقات للتربة حاصرت متنزهين.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادىء الناشط بركانيا وزلزاليا.

وفي 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9.3 درجات قبالة سومطرة في غرب إندونيسيا عن 220 ألف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 إلفا في إندونيسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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