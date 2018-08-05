سلفي سعودي: لو زنى الحاكم على الهواء يوميا لا يجوز الخروج عليه

قال السلفي السعودي البارز عبد العزيز الريس إنه لا يجوز الخروج على الحاكم تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف الريس وهو من كبير ما يعرف التيار المدخلي في السعودية أنه لو خرج الحاكم على الهواء مباشرة يزني ويشرب الخمر لمدة نصف ساعة يوميًا فلا يجوز الخروج عليه.

وأضاف الداعية السلفي خلال درس بأحد مساجد المدينة المنورة أنه إذا كنت أمام الحاكم أثناء ارتكابه هذه المعصية فيمكن أن تنكر عليه، أما إذا كنت وراءه فلا تذكر اسمه ولا تنكر عليه بطريقة تحرض عليه.

وشدد على أنه يجب أن يتحدث الناس بأسلوب يؤلف قلوب الناس على الحاكم حتى ولو كان يزني كل يوم نصف ساعة أمام التليفزيون.

والتيار المدخلي سمى نسبة إلى أحد أبرز شيوخهم، ربيع بن هادي المدخلي، وهو تيار سلفي نشأ في السعودية بداية تسعينيات القرن الماضي وتمدد إلى دول أخرى.

ويعتمد المداخلة في دعوتهم ومنهجم على أمرين، الولاء المطلق للسلطة الحاكمة والطاعة الكاملة للحكام والدفاع عن مواقفهم وسياساتهم مهما كانت، والهجوم المستمر على المخالفين وخاصة من التيارات الإسلامية.

الامر الذي لايمكن قبوله تحت اي ذريعة

ان يقال هذا الكلام في المسجد النبوي الشريف وهي اهانة لمقام النبوة وللاسلام والمسلمين جميعاً اما سؤالي الشرعي : اذا كان ولي الامر يزني على الهواء فالشرع يوجب إقامة حد الزنا ورجمه حتى يموت فكيف تسمع وتطيع لشخص يوجب الدين ان يقتل حداً ؟! pic.twitter.com/oANhKjr0Jd — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) August 4, 2018

وبعد انتشار فيديو الريس على مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمته من قبل المغردين كونه يجعل من الحكام آلهة، برر الريس كلامه بأن من وصفهم "بالحزبين" ينشرون الأدلة وكلام العلماء في عقيدة السمع والطاعة للحاكم.