ذوبان للأسفلت إثر موجة حر قياسية تجتاح أوربا

سجلت أوربا درجات الحرارة مرتفعة وصلت لمستويات قياسية، إذ وصلت إلى 46 درجة مئوية في البرتغال في وقت أذابت الحرارة المرتفعة الأسفلت في دول أخرى وأُغلق طريق سريع جراء اندلاع حريق.

إسبانيا والبرتغال: اندلاع حرائق ووفيات

في جنوب إسبانيا، استمر الطقس الحار بالتأثير على مدينة قرطبة السياحية حيث بلغت الحرارة 44 درجة مئوية.

وفي شمال شرق البلاد، أدى حريق اندلع عند الحدود مع فرنسا إلى إغلاق طريق سريع بين البلدين السبت، قبل أن يعاد فتحه بعد السيطرة على الحريق بمساعدة ست طائرات ومروحيات ترش المياه.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا إلى وفاة ثلاثة أشخاص هذا الأسبوع، إذ توفي رجل في برشلونة رجحت وسائل الإعلام أن يكون مشردا بعدما عُثر عليه ملقيًا في أحد الشوارع، الجمعة، ونُقل إلى المستشفى قبل أن تعلن وفاته لاحقًا جراء ضربة شمس، وفق بيان للدفاع المدني في كاتالونيا.

ولقي رجلان آخران وهما عامل طرق في الأربعينات من عمره، ومتقاعد يبلغ من العمر 78 عامًا كان يعتني بحديقته، حتفهما جراء تعرضهما لضربة شمس هذا الأسبوع.

وفي البرتغال، قال مدير عمليات الإنقاذ في منطقة مونشيك الجنوبية فيكتور فاز بينتو لوسائل إعلام محلية إن حريقًا اندلع في الغابات على جبهتين جراء بلوغ درجة الحرارة "46 درجة مئوية تبدو كأنها 50 درجة" مع انخفاض مستوى الرطوبة في الجو.

وتم فتح مراكز إيواء للمشردين في وقت سابق، السبت، للسماح لهم بالاحتماء من الحرارة المرتفعة.

حرائق في إسبانيا والبرتغال (رويترز)

النمسا: كلاب بأحذية

في فيينا، تم تزويد كلاب بوليسية ترافق الشرطة خلال بطولة للكرة الطائرة الشاطئية بأحذية خاصة.

وذكرت الشرطة أنه رغم عدم بلوغ الحرارة أكثر من 34 درجة مئوية السبت، إلا أن الكلاب ستقضي ساعات تسير على أسطح معرضة للشمس قد تتجاوز درجة حرارتها 50 درجة مئوية ما يستدعي تزويدها بالأحذية.

هولندا: ذوبان الأسفلت

في هولندا، أغلقت السلطات أجزاءً من بعض الطرق السريعة، حيث أدت الحرارة إلى ذوبان الأسفلت.

وفي مدينة زفوله وسط البلاد، تم قطع أغصان نحو مائة شجرة أشار التلفزيون الهولندي الرسمي إلى أنها قد تنكسر جراء الحرارة وتشكل خطرًا على السائقين أو المارة.

فرنسا: إغلاق مفاعلات نووية

أغلقت فرنسا أربعة مفاعلات نووية جراء موجة الحر.

وذكرت شركة الطاقة الفرنسية "إي دي إف" أن الاجراءات اتخذت لتجنب ارتفاع درجة الحرارة في الأنهر التي يتم سحب المياه منها لتبريد المفاعلات قبل إعادتها إليها.

أوربيون يفرون من درجات الحرارة المرتفعة إلى الحدائق العامة (غيتي)

إيطاليا: تحذيرات صحية

يتوقع أن يواجه الأشخاص الذي يقضون إجازاتهم في إيطاليا أحوالًا جوية سيئة أينما توجهوا.

ففي الشمال، لا تزال درجات الحرارة مرتفعة في حين يتوقع أن يشهد الجنوب طقسًا عاصفًا.

وذكر الإعلام الإيطالي أن امرأة في عامها التاسع والسبعين توفيت، السبت، على شاطئ في ليغوريا (شمال غرب) جراء ارتفاع الحرارة.

وهذا الأسبوع، نشرت رابطة "ليغامبينتي" المدافعة عن البيئة تقريرًا عن الآثار السلبية لموجات الحر كشفت فيه أن إقليم لاتسيو الذي يضم العاصمة روما شهد وفاة نحو 7 آلاف و700 شخص جراء موجات الحر منذ العام 2000.

السويد: أمطار وعودة درجات الحرارة لطبيعتها

تحسنت أحوال الطقس في السويد التي شهدت يوليو/تموز الأكثر سخونة منذ أكثر من 250 عامًا مع هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد.

ووفق ما ذكره المعهد السويدي للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، انخفضت درجات الحرارة لتعود إلى درجتها المعتادة في الصيف عند ما بين 20 إلى 25 درجة مئوية.