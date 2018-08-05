الحوثيون يستهدفون قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في "خميس مشيط" بطائرة مسيرة، فيما أكد الاتحاد الأوربي أن الحرب في اليمن خلفت "أسوأ كارثة إنسانية بالعالم".
قاعدة الملك خالد:
- قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين قالت إن "سلاح الجو المسيّر شن هجومًا جويًا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة قاصف1".
- القناة لم تورد أي تفاصيل، كما لم يصدر أي تعليق من التحالف السعودي الإماراتي حول الحادث.
- في غضون ذلك أكدت الرياض أنها استأنفت نقل شحناتها من النفط عبر مضيق باب المندب.
- السعودية كانت قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر باب المندب في 25 يوليو/تموز الماضي.
- الحوثيون أعلنوا حينها أن القوة البحرية التابعة استهدفت بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية لليمن.
- الحوثيين بدؤوا خلال الآونة الأخيرة شن هجمات بطائرات صغيرة دون طيار تحمل قنابل متفجرة.
- خلال الأعوام الثلاثة الماضية اعتاد الحوثيون على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى.
- غالبًا ما يتم التصدي لتلك الهجمات الصاروخية من قِبل منظومة الدفاع الجوية السعودية.
أسوأ كارثة إنسانية
- الاتحاد الأوربي في بيان شجب بشدة الاعتداءات المتكررة على المدنيين في الحديدة.
- أكد الاتحاد الأوربي أن الحرب في اليمن خلفت "أسوأ كارثة إنسانية في العالم" جعلت 22 مليونا بحاجة للمساعدة.
- الاتحاد أكد أن التسوية السياسية هو الحل الوحيد الذي من شأنه وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.
- تعتبر الحديدة هي الميناء الرئيسي في البلاد وعنصر مهم في خطط الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب.
- الاتحاد الأوربي طالب مختلف الأطراف بالامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها نسف المفاوضات المرتقبة.
- قالت منظمة الصحة العالمية إن اليمن ربما يكون على شفا تفش جديد للكوليرا .
مسيرة نسائية
- العاصمة صنعاء شهدت مسيرة نسائية حاشدة للتنديد بالهجوم الأخير على الحديدة الذي راح ضحيته عشرات المدنيين، الخميس الماضي.
- الأمم المتحدة كانت قد نددت بدورها بالمجزرة التي وقعت في الحديدة وقتل وجرح فيها العشرات.
- تنصل التحالف السعودي الإماراتي من ارتكاب المجزرة متهمًا الحوثيين بالتسبب فيها.
- منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا غراندي وصفت القصفَ الذي استهدف سوقًا للسمك بمحيط مستشفى الثورة في المدينة بـ"المروع".
- غارات جوية كانت قد استهدفت، الخميس، سوقًا للسمك وبوابة مستشفى الثورة، ما أدى إلى مقتل 55 شخصا وإصابة نحو 130 آخرين.