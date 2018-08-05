الحرس الثوري الإيراني: أجرينا مناورات حربية في الخليج

قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الحرس الثوري أكد (الأحد) أنه أجرى مناورات حربية في الخليج خلال الأيام الماضية.

مناورات إيرانية:

الوكالة أضافت أن المناورات استهدفت "مواجهة تهديدات محتملة" من الأعداء.

نقلت الوكالة عن رمضان شريف المتحدث باسم الحرس قوله "أجري هذا التدريب بهدف ضبط وحماية أمن الممر المائي الدولي".

القيادة المركزية بالجيش الأمريكي قالت (الأربعاء) إنها رصدت تكثيفا للنشاط البحري الإيراني.

امتد النشاط إلى مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي لشحنات النفط هدد الحرس الثوري بإغلاقه.

المتحدث باسم الحرس الثوري قال إن القائد أبدى رضاه عن التدريبات البحرية الناجحة.

مسؤول أمريكي قال لرويترز إن ما يربو على مئة سفينة ربما شاركت في المناورات ومن بينها زوارق صغيرة.

نقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن المناورات استهدفت توجيه رسالة إلى واشنطن.

تشعر إيران بالغضب لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.

مسؤولون إيرانيون كبار قالوا إن بلادهم لن ترضخ بسهولة لحملة أمريكية تهدف إلى خنق صادرات إيران النفطية الحيوية.

عقوبات أمريكية:

تفرض الولايات المتحدة مجددا ابتداء من الثلاثاء سلسلة من العقوبات على إيران.

يترقب الايرانيون بقلق تداعيات المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تداعيات العقوبات على الاقتصاد.

تركز الولايات المتحدة على الضغط دبلوماسياً واقتصادياً على إيران بأكبر قدر ممكن.

انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/ آيار.

ستعاود واشنطن فرض عقوبات على معظم القطاعات في 6 أغسطس/آب وعلى قطاع الطاقة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

اعتبارا من الثلاثاء، لن يعود بإمكان الحكومة الإيرانية شراء الدولار.