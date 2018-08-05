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سياسة|البرازيل

البرازيل: حزب يختار الرئيس المسجون دا سيلفا مرشحا للانتخابات

حزب العمال اختار الرئيس السابق المسجون حاليا كمرشح للانتخابات
حزب العمال اختار الرئيس السابق المسجون حاليا كمرشح للانتخابات
5/8/2018

اختار حزب العمال البرازيلي (السبت) الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه يقبع في السجن.

وهذه أبرز التطورات:
  • يمضي الرئيس الأسبق حكما بالسجن مدة 12 عاما بسبب قضية فساد.
  • حزب العمال يشدد على أن لولا دا سيلفا ضحية لقضية ملفقة.
  • نظرا لتعذر حضوره اجتماع الحزب، أرسل خطاباً أبدى فيه لهجة تحد واضحة.
  • في رسالته أكد أن الديمقراطية مهددة، وأنهم يريدون تزوير الانتخابات باستبعاد الاسم المتصدر في استطلاعات الرأي.
  • لا يزال "لولا" (72عاما) يحتل المرتبة الأولى في استطلاعات التصويت في الجولة الأولى مع 30% من الأصوات.
  • حقق الرئيس السابق شعبيته الجارفة خلال ولايتيه الرئاسيتين من 2003 إلى 2010.
  • لولا بانتظار أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن السماح له بالترشح أو إبطال ترشحه.
  • يرجح أن يبطل ترشح لولا دا سليفا، لأن القانون البرازيلي ينص على عدم أهلية أي شخص حكم عليه في الاستئناف في الترشح للانتخابات، وهي حالة "لولا".
  • انتهى اجتماع الحزب دون الإعلان عن مرشح لمنصب نائب الرئيس، وهو من يخلف "لولا" للرئاسة في حال رفض ترشحه.
  • يبدو رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد الأوفر حظا للفوز بمنصب نائب الرئيس.
  • حالة من الغموض تكتنف الانتخابات التي تعد أكثر انتخابات يصعب التكهن بنتائجها في البرازيل منذ عقود.
  • عقدت (السبت) ثلاثة أحزاب كبرى مؤتمرات لتسمية مرشحيها للرئاسة قبل شهرين من موعد إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
  • في برازيليا، اختار حزب "ريدي" من يسار الوسط مرشحته الخبيرة في شؤون البيئة مارينا سيلفا التي احتلت المركز الثالث في الانتخابات الأخيرة.
  • في العاصمة أيضا، تم تعيين الحاكم السابق لساو باولو جيرالدو ألكمين، مرشحا عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي البرازيلي من يمين الوسط.
المصدر : رويترز + فرانس برس
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