البرازيل: حزب يختار الرئيس المسجون دا سيلفا مرشحا للانتخابات

اختار حزب العمال البرازيلي (السبت) الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه يقبع في السجن.
وهذه أبرز التطورات:
- يمضي الرئيس الأسبق حكما بالسجن مدة 12 عاما بسبب قضية فساد.
- حزب العمال يشدد على أن لولا دا سيلفا ضحية لقضية ملفقة.
- نظرا لتعذر حضوره اجتماع الحزب، أرسل خطاباً أبدى فيه لهجة تحد واضحة.
- في رسالته أكد أن الديمقراطية مهددة، وأنهم يريدون تزوير الانتخابات باستبعاد الاسم المتصدر في استطلاعات الرأي.
- لا يزال "لولا" (72عاما) يحتل المرتبة الأولى في استطلاعات التصويت في الجولة الأولى مع 30% من الأصوات.
- حقق الرئيس السابق شعبيته الجارفة خلال ولايتيه الرئاسيتين من 2003 إلى 2010.
- لولا بانتظار أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن السماح له بالترشح أو إبطال ترشحه.
- يرجح أن يبطل ترشح لولا دا سليفا، لأن القانون البرازيلي ينص على عدم أهلية أي شخص حكم عليه في الاستئناف في الترشح للانتخابات، وهي حالة "لولا".
- انتهى اجتماع الحزب دون الإعلان عن مرشح لمنصب نائب الرئيس، وهو من يخلف "لولا" للرئاسة في حال رفض ترشحه.
- يبدو رئيس بلدية ساو باولو السابق فرناندو حداد الأوفر حظا للفوز بمنصب نائب الرئيس.
- حالة من الغموض تكتنف الانتخابات التي تعد أكثر انتخابات يصعب التكهن بنتائجها في البرازيل منذ عقود.
- عقدت (السبت) ثلاثة أحزاب كبرى مؤتمرات لتسمية مرشحيها للرئاسة قبل شهرين من موعد إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
- في برازيليا، اختار حزب "ريدي" من يسار الوسط مرشحته الخبيرة في شؤون البيئة مارينا سيلفا التي احتلت المركز الثالث في الانتخابات الأخيرة.
- في العاصمة أيضا، تم تعيين الحاكم السابق لساو باولو جيرالدو ألكمين، مرشحا عن الحزب الديموقراطي الاجتماعي البرازيلي من يمين الوسط.