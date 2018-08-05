البرازيل: حزب يختار الرئيس المسجون دا سيلفا مرشحا للانتخابات

اختار حزب العمال البرازيلي (السبت) الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه يقبع في السجن.

وهذه أبرز التطورات: