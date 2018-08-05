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سياسة

أمريكا تنفي أي دور لها في محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

لحظة تعرض مادورو لمحاولة اغتيال بواسطة طائرات مسيرة محملة بمتفجرات
لحظة تعرض مادورو لمحاولة اغتيال بواسطة طائرات مسيرة محملة بمتفجرات
5/8/2018

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الأحد، إنّ "الولايات المتحدة لم تعلب أي دور في محاولة الاغتيال التي تم الكشف عنها، واستهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بولتون"، اليوم، لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف: "أقول بشكل لا شك فيه، إنه لم يكن هناك أي تورط للحكومة الأمريكية في هذا (محاولة الاغتيال) على الإطلاق".

وأشار في المقابلة إلى إمكانية أنّ تكون تلك المحاولة "ذريعة أقدم عليها نظام مادورو نفسه".

وتابع: "إذا كان لدى الحكومة الفنزويلية معلومات ملموسة ترغب في تقديمها لنا، ومن شأنها أن تظهر انتهاكًا محتملًا للقانون الجنائي الأمريكي، فسنتعامل مع الأمر بجدية".

ولم يتهم "مادورو" الحكومة الأمريكية بشكل مباشر بمحاولة اغتياله، بل قال إن "العديد من ممولي ومخططي الهجوم يعيشون في ولاية فلوريدا الأمريكية".

كما اتهم "مادورو" صراحًة خوان مانويل سانتوس (رئيس كولومبيا) بالتدبير لمحاولة اغتياله.

وفجر اليوم الأحد، ذكرت العديد من وسائل الإعلام، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، بواسطة طائرات مسيرة محملة بمتفجرات، أثناء إلقائه كلمة بإحدى المناسبات العسكرية، في العاصمة كاراكاس.

يشار أن كولومبيا رفضت بدورها اتهامات "مادورو"، وقال مصدر مقرب من خوان مانويل سانتوس، إن "هذا لا أساس له"، واتهم قبل أيام نظام مادورو بأنه في حالة "إنكار كامل" لأزمته الاقتصادية والإنسانية.

المصدر : الأناضول
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