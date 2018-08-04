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قوات الاحتلال تقتل طفلا وتصيب العشرات في غزة

قوات الاحتلال قامت برشق المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم على حدود غزة
قوات الاحتلال قامت برشق المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص الحي لتفريقهم على حدود غزة
4/8/2018

قال مسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة إن طفلا فلسطينيا استشهد إثر إصابته بطلق ناري في البطن من قبل قوات الاحتلال.

وهذه أبرز التطورات الميدانية:
  • أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أضاف أن شابا آخر استشهد يدعى أحمد يحيى ياغي ويبلغ من العمر 25 عاما.
  • القدرة أوضح أن أكثر من 220 آخرين أصيبوا خلال احتجاجات مسيرة العودة أمس الجمعة.
  • منظمون قالوا إن المسيرات والاحتجاجات الأسبوعية ستستمر لحين رفع إسرائيل للحصار الاقتصادي عن قطاع غزة.
  • بدأت المسيرات في 30 مارس/آذار للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم ورفع الحصار عن قطاع غزة.
جيش الاحتلال يرد بالرصاص:
  • جيش الاحتلال قال إنه قواته ردت على اقتحام بعض من سكان غزة السياج الحدوي وفقا للإجراءات المعيارية وهو مصطلح يشير إلى استخدام الذخيرة الحية الدقيقة.
  • جيش الاحتلال قال إن نحو ثمانية آلاف من سكان غزة شاركوا في الاحتجاجات في 5 أماكن بمحاذاة الحدود.
  • قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 156 فلسطينيا على الأقل في احتجاجات مسيرات العودة منذ مارس/ آذار.
  • قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في غزة.
  • خسرت إسرائيل قطاعات من الأراضي الزراعية والغابات بسبب حرائق سببتها الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم التي يتم تعبئتها بمواد حارقة وإطلاقها من غزة.
جهود وساطة:
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغي زيارة كان سيقوم بها إلى كولومبيا، ومن المقرر أن أعضاء حكومته يوم الأحد لبحث مقترحات لإنهاء التوترات.
  • ووصل مسؤولون كبار من حماس إلى قطاع غزة قادمين من مصر (الخميس) لمناقشة الاتفاق المحتمل.
  • عن زيارة وفد حماس قال حسام بدران المسؤول السياسي بالحركة "نحن نريد أن نحقق وحدة وطنية لكسر الحصار مرة وإلى الأبد.
حظر إسرائيلي:
  • اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة نظمت معرضاً بالمنتجات التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع، حيث تضمن المعرض أكثر من ألف منتج.
  • تتضمن المواد الممنوع دخولها إلى غزة في إطار الحصار الإسرائيلي على القطاع، منتجات بينها فساتين الأعراس، ورضاعات وحفاضات الأطفال، والصابون.
  • رئيس اللجنة جمال الخضري قال إن قطاع الصناعة في غزة وصل إلى حافة الانهيار.
  • 80% من المصانع في غزة، أُغلقت بسبب حظر إسرائيل دخول المواد الخام الضرورية إلى القطاع بحسب الخضري.
  • وتتواصل منذ نهاية مارس/ آذار الماضي احتجاجات مسيرة العودة في غزة.
  • ردا على الاحتجاجات، أعلنت إسرائيل، في 9 يوليو/ تموز الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي تمر منه معظم السلع إلى القطاع المحاصر، وتخفيض مساحة الصيد في بحر غزة من 9 أميال بحرية لـ 6.
  • في 24 من الشهر ذاته، قرر ليبرمان إعادة فتح المعبر، لإدخال الوقود وغاز الطهي إلى غزة، إضافة إلى الغذاء والدواء.
المصدر : وكالات
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