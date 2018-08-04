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سياسة|روسيا

شاهد: مقتل 18 شخصا في تحطم مروحية روسية

4/8/2018

ذكرت هيئة الطيران الروسية وخدمات الطوارئ أن 18 شخصا قتلوا بعدما تحطمت طائرة مروحية في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا اليوم (السبت).

وقالت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) إن الركاب، وهم عمال كانوا في الطريق لعملهم في محطة لضخ النفط، وأفراد الطاقم الثلاثة لقوا حتفهم عندما اصطدمت الطائرة مي-8 روسية الصنع مع شحنة خاصة بمروحية مجاورة أثناء استكمالهما الإقلاع.

وأضافت الهيئة أن الحادث وقع في منطقة حقل فانكور في شرق سيبيريا. وحقل فانكور هو أكبر حقول النفط في المنطقة وتديره شركة روسنفت الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن جهات أمنية قولها إنه أمكن تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة واللذين لم تلحق بهما أضرار على ما يبدو وسيرسلان إلى موسكو في إطار التحقيقات.

وهبطت الطائرة الأخرى بسلام بعد الحادث.

المصدر : رويترز
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