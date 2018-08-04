شاهد: مظاهرة لآلاف الدروز ضد "يهودية إسرائيل"

تظاهر الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية بإسرائيل، السبت، في "أضخم" تظاهرة احتجاجا على "قانون القومية" المثير للجدل.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن شهود عيان بأن الآلاف شاركوا بالتظاهرة التي انطلقت في مدينة تل أبيب، تحت شعار "حقوق متساوية لجميع المواطنين".

وحسب شهود عيان، فإن التظاهرة التي دعا إليها الزعيم الروحي للطائفة، موفق طريف، شهدت رفع لافتات وشعارات منددّة بـ"القانون".

ومن بين الشعارات: "هذا حقنا وهذه دولتنا ولا أحد يصنع لنا معروفا"، "دولة واحدة قانون واحد- فقط المساواة"، "مستقبل أولادنا مشترك"، "نعم للمساواة لا للرشوة".

وقبيل انطلاق التظاهرة، ذكرت "القناة العبرية الثانية"، أن الشرطة الإسرائيلية أجرت استعداداتها لمواجهة الأمر.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن آلاف الدروز وصلوا بالفعل إلى ميدان رابين، وسط تل أبيب.

يشار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قاطع، أمس الأول الخميس، جلسته الطارئة مع الطائفة الدرزية، على خلفية نعتهم قانون "القومية اليهودية" بـ"العنصري".

وتتمتع الطائفة الدرزية، التي يبلغ عدد أعضائها حوالي 120 ألف بوضع خاص في إسرائيل، منذ خمسينيات القرن الماضي، عندما تم تجنيدهم في الجيش، بخلاف السكان المسلمين والمسيحيين.

وأعرب أفراد الطائفة الدرزية عن شعورهم بالتمييز بشكل خاص ضدهم، من خلال "قانون القومية"، الذي أقره "الكنيست في 9 من يوليو/تموز الماضي.

ويعترف قانون القومية بيهودية الدولة وينص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".

وينص أيضًا على "خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".