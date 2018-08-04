تقرير سري: كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية لجأت إلى"زيادة هائلة" في عمليات نقل غير شرعية للمنتجات النفطية عبر السفن للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، وباعت أسلحة لليمن وليبيا.

وهذا أبرز ما جاء في التقرير: