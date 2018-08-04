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سياسة|كوريا الشمالية

تقرير سري: كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي - أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على إطلاق صاروخ باليستي - أرشيفية
4/8/2018

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن كوريا الشمالية لجأت إلى"زيادة هائلة" في عمليات نقل غير شرعية للمنتجات النفطية عبر السفن للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، وباعت أسلحة لليمن وليبيا.

وهذا أبرز ما جاء في التقرير:
  • تقرير سري للأمم المتحدة (الجمعة) قال إن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.
  • قُدم هذا التقرير الذي أعده خبراء مستقلون يراقبون عقوبات الأمم المتحدة إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.
  • التقرير المؤلف من 149 صفحة قال إن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية.
  • واصلت كوريا الشمالية تحدي قرارات مجلس الأمن من خلال زيادة كبيرة في نقل المنتجات البترولية بشكل غير قانوني من سفينة لسفينة وأيضا من خلال عمليات نقل الفحم في البحر خلال عام 2018.
  • كوريا الشمالية تتعاون عسكريا مع سوريا وحاولت بيع أسلحة للحوثيين في اليمن.
  • بيونغ يانغ خرقت حظرا مفروضا على المنسوجات بتصدير سلع تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار فيما بين أكتوبر تشرين الأول عام 2017 ومارس/آذار عام 2018.
  • كوريا الشمالية حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب إلى ليبيا واليمن والسودان.
  • أورد التقرير اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض "مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا" من منشأ كوري شمالي.
  • بوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على "بروتوكول تعاون" بين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية وينص على تأمين "مجموعة واسعة من المعدات العسكرية.
  • دبلوماسيون من كوريا الشمالية يلعبون دورا رئيسيا في تجنب هذه العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.
  • بالرغم من منع الشركات المشتركة مع كوريا الشمالية، كشفت اللجنة عن أكثر من 200 شركة مشتركة، العديد منها انخرطت في أعمال بناء ونشاطات أخرى في روسيا.
  • يأتي التقرير مع اقتراح روسيا والصين بأن يناقش مجلس الأمن، تخفيف العقوبات بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
  • تعهد الزعيم الكوري الشمالي لترمب بالعمل نحو نزع السلاح النووي.
  • اللجنة التي أعدت التقرير مكلفة من مجلس الأمن بمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية السادسة وتجارب الصواريخ البالستية.
المصدر : رويترز + فرانس برس
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