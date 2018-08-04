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سياسة|مصر

الكنيسة المصرية: تجريد رهبان وحظر التعامل على فيسبوك

بابا أقباط مصر تواضروس الثاني
بابا أقباط مصر تواضروس الثاني
4/8/2018

قرر البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ولجنة شؤون الرهبنة والأديرة تجريد راهبين من دير أبو مقار بوادي النطرون في مصر.

وهذه أبرز التطورات:
  • بيان للجنة الرهبة قال إن تجريد الراهبين جاء على خلفية ارتكابهما عدة مخالفات تعارض قوانين الرهبنة.
  • لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس قررت أول أمس الخميس وقف الرهبنة في جميع الأديرة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر لمدة عام يبدأ من أغسطس/آب الجاري.
  • اللجنة عقدت جلسة برئاسة البابا تواضروس لمناقشة انضباط الحياة الرهبنية والديرية في ضوء حادث مقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار بوادي النطرون يوم الأحد الماضي.
  • من بين القرارات التي أصدرتها اللجنة إيقاف ترقي لرهبان في الدرجات الكهنوتية لمدة ثلاث سنوات.
  • الالتزام بعدم حضور غير رجال الدين في الرسامات الرهبانية لحفظ الوقار والأصول الرهبانية الأصيلة.
  • حظرت اللجنة على الرهبان الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب وبأي وسيلة.
  • منعت اللجنة الرهبان من التورط في أي تعاملات مالية أو مشروعات لم يكلفه بها ديره.
  • منعت اللجنة وجود الرهبان خارج الدير بدون مبرر أو إذن مسبق من رئيس الدير.       
  • أعطت اللجنة الرهبان فرصة لمدة شهر لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.  
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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