الاحتلال يستولي على سفينة لمتضامنين في طريقها إلى غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استولى في ساعة متأخر من ليل الجمعة على سفينة متضامنين كانت في طريقها إلى قطاع غزة واعتقل المتضامين على متنها.

واعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة ناشطين ترفع العلم السويدي كانت متجهة لكسر الحصار المفروض منذ عقد على قطاع غزة، هي الثانية في أقل من أسبوع كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت.

وقال جيش الاحتلال في بيان، اليوم السبت، إنه خلال ساعات الليلة الماضية قامت قواتنا بالقبض على سفينة أبحرت من أوروبا بهدف خرق الطوق البحري المفروض على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه "تم اقتياد السفينة إلى ميناء أسدود حيث تم نقل المبحرين لمواصلة تعامل السلطات معهم، لقد انتهت الاعمال دون أحداث استثنائية".

واستولى الجيش الإسرائيلي في السنوات الماضية على العديد من سفن المتضامنين الدوليين التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة أخرها كان الأسبوع الماضي.

ويقول المتضامنون إنهم يهدفون من هذه السفن إلى إرسال رسالة إلى العالم بوجوب رفع الحصار الإسرائيلي الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما.

ودعت الأمم المتحدة دعت مرارا، إسرائيل الى رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

وحذرت الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.