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إيران: احتجاجات متفرقة ومتظاهرون يهاجمون حوزة شيعية

شهدت إيران احتجاجات مماثلة في يونيو/حزيران الماضي
شهدت إيران احتجاجات مماثلة في يونيو/حزيران الماضي
4/8/2018

أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (السبت) بأن احتجاجات متفرقة خرجت في مدن إيرانية لليوم الرابع.

وهذه أبرز التطورات:
  • متظاهرون إيرانيون هاجموا مساء الجمعة حوزة علمية في منطقة كرج القريبة من طهران، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.
  • حجة الإسلام هندياني مدير حوزة مدينة اجتهاد قال إن المحتجين كانوا يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام.
  • قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين واعتقال عدد منهم بحسب هندياني.
  • شارك المئات في مظاهرات في مدن بأنحاء مختلفة من البلاد بينها طهران وأصفهان وكرج احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
  • وارتفعت نسبة التضخم بسبب تراجع قيمة الريال بعد مخاوف إعادة فرض العقوبات الأمريكية الخانقة في 7 من أغسطس/ آب الجاري.
  • انسحبت الولايات المتحدة في مايو/ أيار من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015.
  • قضى الاتفاق بتخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
  • قررت واشنطن بانسحابها إعادة فرض العقوبات على إيران باعتبارها تهديد للأمن الأمريكي.
  • أوصت أمريكا الدول الأخرى بضرورة وقف كل وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني وإلا ستصبح عرضة لإجراءات مالية أمريكية.
  • غالبا ما تبدأ الاحتجاجات في إيران بهتافات ضد غلاء المعيشة واتهامات بالفساد المالي لكنها سرعان ما تتحول إلى مسيرات مناهضة للحكومة.
  • قالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابها باللغة الفارسية على موقع تويتر "من حق شعب إيران تقرير مسار بلاده في نهاية المطاف".
  • ستعيد الولايات المتحدة في السابع من 7 أغسطس/آب فرض العقوبات على شراء إيران للدولارات وعلى التجارة الإيرانية في الذهب والمعادن النفيسة.
  • ستعود العقوبات على الواردات الأمريكية من السجاد الإيراني والمواد الغذائية المصنعة وبعض المعاملات المالية المرتبطة بذلك.
المصدر : رويترز + فرانس برس
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