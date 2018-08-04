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أمريكا تأمل بحل الخلاف مع تركيا خلال الأيام المقبلة

وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو(يمين) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يسار)
وزير الخارجية التركي شاويش أوغلو(يمين) ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو(يسار)
4/8/2018

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لديها النية للعمل بشكل تعاوني مع تركيا حليفتها في حلف الأطلسي،وإنه يأمل بإمكان التوصل لحل لقضية الأمريكيين المعتقلين الأيام المقبلة.

وقال بومبيو للصحفيين في سنغافورة اليوم السبت " أجريت محادثات بناءة مع نظيري أمس، وأوضحت ضرورة الإفراج عن برانسون والسماح له بالعودة إلى الولايات المتحدة والإفراج أيضا عن الآخرين الذين تحتجزهم تركيا وأضاف "أتعشم أن نرى ذلك يحدث خلال الأيام المقبلة".

وقال بومبيو عندما سئل عما إذا كانت هذه القضية تهدد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن" تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لديها كل النية لمواصلة العمل معها بشكل تعاوني".

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وزيرين تركيين في الأسبوع الماضي بسبب قضية القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا لدعمه الإرهاب، وتسعى الولايات المتحدة أيضا إلى إطلاق سراح ثلاثة من موظفي سفارتها المحليين المحتجزين في تركيا.

وأدى تزايد قلق المستثمرين بشأن علاقات تركيا مع الولايات المتحدة وهي أحد شركائها التجاريين الرئيسيين إلى تراجع الليرة إلى مستويات قياسية.

ويواجه برانسون اتهامات بدعم جماعة تنحي أنقرة باللوم عليها في تنسيق محاولة انقلاب وقعت في 2016.. وينفي هذه الاتهامات ولكنه يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى 35 عاما.

ووجهت لبرانسون اتهامات بمساعدة أنصار رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب والتي أودت بحياة 250 شخصا. كما اتهم القس أيضا بدعم مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي كولن هذه الاتهامات.

ويدور خلاف أيضا بين واشنطن وأنقرة بشأن الحرب في سوريا وخطة تركيا لشراء دفاعات صاروخية من روسيا وإدانة الولايات المتحدة لمسؤول تنفيذي ببنك حكومي تركي فيما يتعلق باتهامات بخرق العقوبات المفروضة على إيران هذا العام.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بعد الاجتماع يوم الجمعة "بالطبع لا يمكن توقع حل كل القضايا خلال اجتماع واحد، ولكن اتفقنا على العمل معا والتعاون عن كثب ومواصلة الحوار خلال الفترة المقبلة، ووصف المحادثات أيضا بأنها "بناءة للغاية."

المصدر : رويترز
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