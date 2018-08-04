أردوغان يرد بالمثل على العقوبات الأمريكية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن أنقرة ستجمّد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا، في إطار المعاملة بالمثل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال الرئيس التركي: "سنجمد ممتلكات وزيري العدل والداخلية الأمريكيين في تركيا إن وجدت، وشدّد على أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة بخصوص القس (أندرو) برانسون، لا تليق بشريك استراتيجي.

وقال أردوغان إن الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقس أندرو برانسون لا تناسب شريكا استراتيجيا وتنم عن عدم احترام لتركيا.

وأشار أردوغان إلى أنه لا يريد أن تصل العلاقات مع الولايات المتحدة الى وضع "يخسر فيه الجميع".

وقال في خطاب نقله التلفزيون "لا نريد أن نكون طرفاً في لعبة يخسر فيها الجميع"، معتبرا أن "نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضاراً للطرفين.

وأعلنت واشنطن الأربعاء الماضي، نيتها فرض عقوبات على وزيري العدل التركي عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي برانسون الذي تتواصل محاكمته في تركيا.