فيلدرز يلغى مسابقة رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد بسبب مخاوف أمنية

قال النائب الهولندي المعادي للإسلام خيرت فيلدرز الخميس إنه سيلغي خططا لإقامة مسابقة للرسوم الكاريكاتيرية التي تجسد النبي محمد.

نشر النائب اليميني المتطرف بيانا جاء فيه:-

لن أوقف حملتي الشخصية ضد الإسلام لكن الخطر على الأبرياء بالإضافة لخطر شن هجمات على هولندا بسبب المسابقة المقترحة كبير جدا.

أثبت هذا مرة أخرى وجهة نظري بشأن الطبيعة غير المتسامحة للإسلام.

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