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سياسة|ألمانيا

تقرير: الحكومة الألمانية من دون موظفين فاسدين

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
31/8/2018

أظهر تقرير تحقيقات أعدته وزارة الداخلية الألمانية أن حالات الفساد داخل الحكومة الألمانية تكاد تكون منعدمة.

أبرز ما جاء في التقرير

  • التقرير أعدته الداخلية الألمانية وقدمته للبرلمان(بوندستاغ)
  • نسبة حالات الفساد المشتبه بها لا تمثل سوى0.005% من إجمالي الحالات التي خضعت للفحص.
  • نحو 470 ألف موظف في 929 هيئة حكومية خضعوا للفحص الذي يهدف إلى كشف وقائع فساد.
  • تم بدء تحقيقات مع 23 موظفا في الحكومة العام الماضي بتهمة الفساد.
  • معظم حالات الفساد تم رصدها في وزارة الخارجية الألمانية، وتتعلق الوقائع بمنح تأشيرات على نحو مخالف للقانون والاشتباه في جرائم تهريب البشر.
  • تشمل التحقيقات ثلاثة موظفين في الخارجية الألمانية قبلوا تذاكر مخصصة لكبار الشخصيات لحضور مناسبة رياضية.
  • تحقق السلطات في واقعة رشوة متعلقة بصفقة تطوير طرق في وزارة النقل الألمانية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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