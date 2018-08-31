ترمب يهدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز الخميس بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.
- ترمب: إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية.
- يشكو ترمب من أن الولايات المتحدة تعامل على نحو غير منصف في التجارة العالمية ويلقي باللوم على منظمة التجارة للسماح بحدوث ذلك.
- حذر ترمب من أنه قد يتخذ إجراء ضد المنظمة العالمية، رغم أنه لم يحدد شكل ذلك الإجراء.
- من شأن هذه الخطوة تقويض أحد أسس النظام الحديث للتجارة العالمية الذي كان للولايات المتحدة دور رئيسي في إيجاده.