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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يهدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
31/8/2018

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز الخميس بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

  • ترمب: إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية.
  • يشكو ترمب من أن الولايات المتحدة تعامل على نحو غير منصف في التجارة العالمية ويلقي باللوم على منظمة التجارة للسماح بحدوث ذلك.
  • حذر ترمب من أنه قد يتخذ إجراء ضد المنظمة العالمية، رغم أنه لم يحدد شكل ذلك الإجراء.
  • من شأن هذه الخطوة تقويض أحد أسس النظام الحديث للتجارة العالمية الذي كان للولايات المتحدة دور رئيسي في إيجاده.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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