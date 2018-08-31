ترمب يهدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ نيوز الخميس بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

ترمب: إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية.

يشكو ترمب من أن الولايات المتحدة تعامل على نحو غير منصف في التجارة العالمية ويلقي باللوم على منظمة التجارة للسماح بحدوث ذلك.

حذر ترمب من أنه قد يتخذ إجراء ضد المنظمة العالمية، رغم أنه لم يحدد شكل ذلك الإجراء.

من شأن هذه الخطوة تقويض أحد أسس النظام الحديث للتجارة العالمية الذي كان للولايات المتحدة دور رئيسي في إيجاده.