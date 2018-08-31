النمل الأبيض يهاجم أكثر من 10 آلاف منزل في 16 محافظة مصرية

قالت وزارة الزراعة المصرية (الجمعة) إن أكثر من 10 آلاف منزل في 16 محافظة تضررت من هجمات النمل الأبيض.

وأصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (التابعة لوزارة الزراعة المصرية) تقريرا حول موقف انتشار النمل الأبيض ومكافحته، في عموم البلاد.

ماذا جاء في التقرير؟

إن عدد الوحدات المتضررة بلغ 10 آلاف و343 منزلا في 16 محافظة (من أصل 27) جاءت محافظة أسوان (جنوب) في الصدارة بنحو 3 آلاف و500 منزل.

عدد الوحدات التي تم تطهيرها بلغ 3070 وحدة وجار مكافحته خاصة في عدد من قرى المحافظات الأكثر تضررا وبينها الأقصر وقنا (جنوب).

النمل الأبيض ينتشر في المناطق الصحراوية وفى المنازل المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية.

التقرير أوضح طبيعة الضرر الذي لحق بالمنازل، التي من بينها تآكل الأسطح الخشبية للكثير منها، وكذلك الأثاث والأبواب والنوافذ الخشبية.

والنمل الأبيض آفة خطيرة يطلق عليها "الأرضة" وتتغذى على مادة السليولوز الموجودة في الخشب كالأثاث والأبواب والنوافذ، وكذلك في الملابس والمفروشات.

وتعيش الحشرة بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفًا وثلاثة ملايين حشرة، وتلحق أضرارًا بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.