النمل الأبيض يهاجم أكثر من 10 آلاف منزل في 16 محافظة مصرية

قالت وزارة الزراعة المصرية (الجمعة) إن أكثر من 10 آلاف منزل في 16 محافظة تضررت من هجمات النمل الأبيض.
وأصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات (التابعة لوزارة الزراعة المصرية) تقريرا حول موقف انتشار النمل الأبيض ومكافحته، في عموم البلاد.
والنمل الأبيض آفة خطيرة يطلق عليها "الأرضة" وتتغذى على مادة السليولوز الموجودة في الخشب كالأثاث والأبواب والنوافذ، وكذلك في الملابس والمفروشات.
وتعيش الحشرة بأعداد ضخمة على هيئة مستعمرات يتراوح عددها بين 30 ألفًا وثلاثة ملايين حشرة، وتلحق أضرارًا بالمنازل والمنشآت وجميع أنواع المحاصيل الزراعية.