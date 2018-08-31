العبادي يقيل رئيس هيئة الحشد الشعبي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الخميس إقالة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي التي أدّت دورًا حاسمًا في الانتصار على "تنظيم الدولة الإسلامية".

العبادي: الفياض انخرط في مزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية.

إعفاء الفياض من مهماته كمستشار للأمن الوطني.

معلومات أساسية