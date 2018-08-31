ألمانيا تزيد دعمها للأونروا وتطالب الاتحاد الأوربي بأن يحذو حذوها

قالت الحكومة الألمانية إنها تعتزم زيادة دعمها المالي مجددا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا).

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعث خطاب الجمعة إلى نظرائه في الاتحاد الأوربي جاء فيه:

يُجرى الإعداد حاليا لزيادة المساعدات المقدمة للوكالة على نحو جوهري.

طالب الوزير في الخطاب الاتحاد الأوربي بزيادة مساهماته للوكالة، لأن المساهمات الألمانية وحدها لن تكفي حتى بعد زيادتها لسد العجز الحالي في الوكالة، والذي تقدر قيمته بمبلغ 217 مليون دولار.

الأونروا تقدم إسهاما مهما في توفير الإمدادات للفلسطينيين، وبالتالي تمثل أهمية كبيرة للاستقرار في المنطقة.

إخفاق الوكالة قد يتسبب في سلسلة من ردود الفعل لا يمكن التحكم بها.

ووفقا لبيانات وزير الخارجية الألماني، قدمت ألمانيا مساعدات للأونروا هذا العام بقيمة 81 مليون يورو.

لم يحدد الوزير قيمة المساعدات الإضافية التي تعتزم الحكومة الألمانية تقديمها.

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