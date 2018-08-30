وكالة الطاقة الذرية: إيران ملتزمة بقيود الاتفاق النووي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري الخميس إن إيران ما زالت ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى.

أبرز ما جاء في التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران ما زالت ملتزمة بالقيود المحددة بالنسبة لمستوى تخصيب اليورانيوم وبمستوى مخزون اليورانيوم المخصب وببنود أخرى.

الوكالة تمكنت من تنفيذ كل عمليات التفتيش التكميلية المطلوبة للتأكد من التزام إيران بالاتفاق.

تعاون إيران بنشاط وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالسماح بعمليات التفتيش تلك يسهل تنفيذ البروتوكول الإضافي ويعزز الثقة.

دبلوماسي بارز: معدل إنتاج اليورانيوم المخصب ثابت. ليس هناك تغيير على الإطلاق.

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