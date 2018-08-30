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سياسة

نواب بالكونغرس يطالبون بفرض عقوبات على الصين بسبب اضطهاد المسلمين

مسلمون من الأويغور في الصين
مسلمون من الأويغور في الصين
30/8/2018

دعا مجموعة من المشرعين في الولايات المتحدة (الأربعاء) إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات ضد المسلمين في إقليم شينغيانغ.

التفاصيل:
  • يقود المجموعة عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو وعضو مجلس النواب كريس سميث ويرأسان اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس.
  • ووجه المشرعون الدعوة في خطاب إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستفين منوتشين.
  • الخطاب وقعه 17 عضوا في مجلسي الشيوخ والنواب.
أبرز ما جاء في الخطاب:
  • المسلمون في منطقة شينغيانغ ذات الحكم الذاتي بغرب الصين يخضعون للاحتجاز التعسفي والتعذيب.
  • تضع الصين قيودا على ممارسة العبادات والثقافة، ونظام مراقبة رقمي واسع الانتشار حيث إن كل جوانب الحياة اليومية تحت المراقبة.
  • الحكومة الصينية تصنع دولة بوليسية عالية التقنية (في شينغيانغ) وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية ولحقوق الإنسان الدولية.
  • الخطاب دعا إلى فرض عقوبات على مسؤولين كبار بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي الذين يشرفون على وضع السياسات.
قانون ماغنيستكي:
  • المشرعون دعوا إلى استخدام قانون ماغنيتسكي لتجميد أصول مسؤولين صينيين لمسؤوليتهم عن تجميع مسلمين في معسكرات اعتقال في منطقة شينغيانغ".
  • سنت الولايات المتحدة قانون ماغنيتسكي في الأصل لاستهداف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الروس.
  • اتسع نطاق القانون بما يسمح بفرض عقوبات لارتكاب انتهاكات في أي مكان في العالم.
انتهاكات صينية بحق المسلمين:
  • تقرير للجنة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة (الجمعة) قالت إن الصين تحتجز نحو مليون فرد من مسلمي أقلية الإيغور في الصين فيما يشبه "معسكر احتجاز ضخم، محاط بالسرية".
  • جماعة "المدافعون الصينيون عن حقوق الإنسان" قالت في تقرير الشهر الماضي إن 21% من كل حالات الاعتقال المسجلة في الصين في 2017 حدثت في منطقة شينغيانغ .
  • الإيغور هم قومية من آسيا الوسطى تعتنق الإسلام، ويعيش أغلبها في إقليم شينغيانغ الذي كان يسمى تركستان الشرقية قبل ضمه من قبل الصين.
  • يعاني الإيغور من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل السلطات الصينية التي تفرض قيودا على الحقوق والحريات في الإقليم.
  • تنفي الصين هذه التقارير وتقول إن منطقة شينغيانغ تواجه تهديدا من "المتشددين" والانفصاليين الذين يتآمرون لتنفيذ هجمات وتأجيج التوتر بين الإيغور المسلمين وعرقية الهان الصينية.
المصدر : وكالات
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