مطالبات بكشف مصير آلاف المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وناشطون لبنانيون الخميس مجلس النواب إلى اقرار اقتراح قانون يساعد في كشف مصير آلاف المفقودين خلال الحرب الأهلية.
- اندلعت الحرب الأهلية في لبنان في 13 من أبريل/نيسان 1975 ووضعت أوزارها في 1990 وأسفرت رسميا عن أكثر من 150 ألف قتيل و17 ألف مفقود.
- يدعو القانون المقترح إلى تشكيل لجنة تحقيق مهمتها السعي إلى كشف مصير المفقودين.
- وافقت لجنة برلمانية على القانون المقترح لكنه لا يزال ينتظر التصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب.
- منذ 2012، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وضع قاعدة بيانات تتضمن كل العناصر المرتبطة بكل حالة اختفاء مثل مكان حصول ذلك والثياب التي كان يرتديها المفقود يوم اختفائه.
- بدأت المنظمة بعدها جمع عينات من الحمض النووي من أفراد العائلات للمساعدة في تحديد هوية الرفات في حال العثور عليه.
- أقرت الحكومة اللبنانية لعام 2000 إثر ضغوط بوجود مقابر جماعية في بيروت، لكنها لم تتخذ أي إجراء عملي في هذا الصدد.
- يأتي هذا التحرك بعد انتخابات تشريعية شهدها لبنان في مايو/أيار هي الأولى منذ تسعة أعوام.
- بابلو برسيلسي مساعد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان قال إنه حان الآن وقت التحرك لإنقاذ الآلاف من معاناتهم.