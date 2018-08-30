ليبيا: اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس

أعلنت لجنة في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر (الأربعاء) وقفا لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بعد أيام من اشتباكات خلفت عددا من القتلى والجرحى.

التفاصيل:

• اللجنة ضمت كلا من اللجنة العليا للمصالحة، ولجنة فض النزاعات، وعمداء البلديات في طرابلس.

• اللجنة أكدت توصلها لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين وترك المجال لقوة من خارج منطقة النزاع لحفظ النظام.

• ينص الاتفاق على وقف إطلاق النار على دخول قوة عسكرية من المنطقتين "الغربية والوسطى" لفض النزاع.

• الاتفاق يشدد على عدم القبض على أشخاص بناء على الهوية، وتمكين الهلال الأحمر من استلام الجثامين من الطرفين.

• الاشتباكات وقعت بين "اللواء السابع مشاة" التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، أو ما تسمى كتيبة "الكانيات" من جهة، وبين كتيبة "ثوار طرابلس" وكتيبة "النواصي" التابعين لوزارة داخلية حكومة الوفاق أيضا.

• وزارة الصحة الليبية أعلنت سابقا أن الاشتباكات في طرابلس أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح العشرات.

• الاشتباكات جرت قرب معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين في الضاحية الجنوبية الشرقية من العاصمة طرابلس.

• سكان ومصادر أمنية قالوا إنهم شاهدوا استخدام دبابات وشاحنات صغيرة محملة بالمدافع الرشاشة.

• دانت حكومة الوفاق الوطني هذه الاشتباكات، ووصفتها بأنها هجوم مسلح تشهده ضواحي العاصمة بين "جماعات خارجة على القانون" تقوم بأعمال عنف تروّع المواطنين، وقالت إنها ستلاحق الضالعين في هذه الاشتباكات.

• بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعربت عن "قلقها العميق"، ودعت كل الأطراف "لوقف كل العمليات العسكرية بشكل فوري".