قوات أمريكية تصل مصر للمشاركة في تدريبات "النجم الساطع"

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية (الخميس) إن قوات أمريكية وصلت إلى مصر للمشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2018″، بمشاركة عدد من الدول.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان إن قوات ومعدات أمريكية وصلت إلى إحدى القواعد الجوية المصرية اليوم الخميس.

أبرز ما جاء في تصريحات المتحدث العسكري المصري:

تدريبات "النجم الساطع 2018" تجري في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط.

تشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر والولايات المتحدة واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا

وُجهت الدعوة لعدة دول للمشاركة بصفة مراقب في التدريب، ومن بينها: لبنان ورواندا والعراق وباكستان والهند وكينيا وتنزانيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتشاد وجيبوتي، ومالي وجنوب أفريقيا والنيجر والسنغال وكندا.

تهدف التدريبات إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة وتوحيد المفاهيم وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي، والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وغيرها.

خلفيات:

بدأ إجراء مناورات النجم الساطع المصرية الأمريكية في مصر عام 1981 وتوقفت عام 2009.

استأنف البلدان تدريبات النجم الساطع عام 2017 وسط تحسن في العلاقات بين القاهرة وواشنطن بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة عام 2016.