فيديو: أسرة مصري تتبرع بأعضاء جسمه لإنقاذ 4 صينيين من الموت

تبرعت أسرة مصرية بأعضاء نجلها الشاب إثر وفاته لإنقاذ مواطنين صينيين من الموت، وفق وسائل إعلام محلية.

جثمان الشاب المصري شريف الجزار (37 عامًا) وصل إلى القاهرة قادمًا من الصين، بعدما وافته المنية أمس (الأربعاء) إثر إصابته بنزيف حاد في المخ جراء حادث.

وفق وسائل إعلام محلية، فإن أطباء صينيين عرضوا على شقيقته (تدعى فريدة) التبرع بأعضائه لإنقاذ أناس آخرين، وأنها وافقت عقب أخذ رأي عائلتها بمصر، كما نشرت صورًا لها وهي توقع على إقرار بالتبرع بأعضائه لمرضى آخرين.

تم نقل 4 أعضاء من جثمان الشاب المصري إلى مرضى آخرين، حيث تلقى رجل خمسيني إحدى كليتيه، وتلقت امرأة ثلاثينية الكلية الأخرى، فيما حصل مريض أربعيني على الكبد، وتمت زراعة القلب لرجل أربعيني.

شقيقة شريف الجزار توقع على إقرار التبرع بأعضائه (وسائل إعلام صينية)

وبين الحين والآخر، يثار جدل في مصر على خلفية قضية نقل الأعضاء، إذ أثارت واقعة استئصال "قرنية" عين مواطن أربعيني بعد وفاته في مستشفى القصر العيني (حكومي)، دون إبلاغ أسرته أو الحصول على موافقتهم، جدلا واسعا في البلاد أواخر يوليو/ تموز الماضي.