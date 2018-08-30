فلسطينيون يشتبكون مع جيش الاحتلال ومستوطنين لمنع مصادرة أراض

اشتبك عشرات الفلسطينيين (الخميس) مع عدد من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع مصادرة أراض على سفح جبل الريسان الذي يتوسط مجموعة من القرى شمال غرب رام الله.

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