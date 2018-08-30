سفير قطر بأمريكا: الإمارات والسعودية تدعمان الإرهابيين باليمن

قال الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تدعمان الإرهابيين في اليمن.

وأضاف الشيخ مشعل في مقال له بصحفية "واشنطن بوست" الأمريكية أن التحالف العسكري بقيادة الإمارات والسعودية شن غارات شمال اليمن هذا الشهر استهدفت حافلة مليئة بالأطفال، ما تسبب في مقتل عشرات الصبية الذين كانوا في رحلة مدرسية ميدانية ما أثار احتجاجات المجتمع الدولي.

وأضاف أنه في نفس الوقت الذي طالعنا فيه القصف المروع الذي أودى بحياة 44 طفلا، كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" أن الإمارات والسعودية عقدتا صفقة سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة، ودفعتا أموالا لبعضهم لمغادرة المدن الرئيسية وسمحت لآخرين بالانسحاب محملين بالأسلحة والأموال، بل إن المئات من تنظيم القاعدة تم تجنيدهم وانضموا للتحالف نفسه.

وأوضح السفير القطري أنه من المفارقات أن دولة الإمارات التي تعمل مع تنظيم القاعدة في اليمن، كانت تشن حملة بلا هوادة على قطر متهمة إياها بدعم "الجماعات الإرهابية".

وشدد على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية التي أوجدتها السعودية والإمارات في اليمن بعد وصول عدد القتلى إلى 50 ألف يمني.

ودعا سفير قطر لدى واشنطن جيرانه إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحقيق السلام في اليمن، مشيرا إلى أن هذه الخطوات لا تشمل السماح للقاعدة بتخزين السلاح والمال.

وقال إنه في الوقت الذي يجب أن يجلس فيه الجميع لحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، اختار جيران قطر أن يديروا ظهورهم للمنطقة ليسمحوا للمتطرفين بالانتشار في دولة هشة أصلا.

وأردف أن الهدف الجماعي في الشرق الأوسط هو محاربة الإرهاب، لكن يبدو أن "لجيراننا" أولويات أخرى.