ترمب يهاجم صحفيا ساهم في إسقاط نيكسون

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) صحفيا ساهم في كشف قضية ووتر غيت التي مهدت لإسقاط الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشاد نيكسون.
وهذه التفاصيل:
- ترمب اتهم الصحفي كارل برنستين بأنه يختلق القصص.
- الصحفي الأمريكي كارل برنستين وزميله بوب وودوارد قادا فريق صحيفة واشنطن بوست في التحقيق بقضية التجسس على مقر الحزب الديمقراطي بمبنى ووترغيت.
- كشف برنستين عن علاقة تربط عملية التجسس بالبيت الأبيض ما أدى إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.
- ترمب كتب على تويتر: "الفوضوي كارل برنستين، رجل يعيش في الماضي ويفكر كمنحط أحمق، يختلق القصة وراء القصة، بات محل سخرية في كل أنحاء البلاد".
- ترمب هاجم شبكة سي إن إن أيضا قائلا "الشبكة ممزقة من الداخل بسبب كشف كذبة كبيرة لهم وهم يرفضون الاعتراف بالخطأ.
- وشارك برنستين في تقرير لسي ان ان أشار فيه نقلا عن مصادر إلى ما قاله مايكل كوهين محامي ترمب بمعرفة الرئيس مسبقا باجتماع جرى في يوينو/ حزيران عام 2016 مع الروس.
- كان من المتوقع أن يتشارك الروس بمعلومات سيئة عن المرشحة الديمقراطية للرئاسة حينها هيلاري كلينتون.
- وردت "سي إن إن" على ترمب بالقول "لا تخطئ أيها الرئيس، سي إن إن لا تكذب، نحن ننشر الأخبار".
- سي إن إن قالت إنها تنشر أيضا عندما يكذب أصحاب السلطة، وأنها تتمسك بتقاريرها وصحفييها.
- يأتي هجوم ترمب على برنستين مع ترقب صدور كتاب لبوب وودوارد، شريك كارل في كشف فضيحة ووترغيت، عن ترمب.
- يحمل الكتاب الذي سيصدر في 11 سبتمبر/ أيلول عنوان "خوف: ترمب في البيت الابيض".
- الكتاب يكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الحياة المروعة داخل البيت الابيض في ظل رئاسة ترمب بحسب الناشر سيمون وشوستر.