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سياسة

ترمب يهاجم صحفيا ساهم في إسقاط نيكسون

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
30/8/2018

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأربعاء) صحفيا ساهم في كشف قضية ووتر غيت التي مهدت لإسقاط الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشاد نيكسون.

وهذه التفاصيل:
  • ترمب اتهم الصحفي كارل برنستين بأنه يختلق القصص.
  • الصحفي الأمريكي كارل برنستين وزميله بوب وودوارد قادا فريق صحيفة واشنطن بوست في التحقيق بقضية التجسس على مقر الحزب الديمقراطي بمبنى ووترغيت.
  • كشف برنستين عن علاقة تربط عملية التجسس بالبيت الأبيض ما أدى إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1974.
  • ترمب كتب على تويتر: "الفوضوي كارل برنستين، رجل يعيش في الماضي ويفكر كمنحط أحمق، يختلق القصة وراء القصة، بات محل سخرية في كل أنحاء البلاد".
  • ترمب هاجم شبكة سي إن إن أيضا قائلا "الشبكة ممزقة من الداخل بسبب كشف كذبة كبيرة لهم وهم يرفضون الاعتراف بالخطأ.
  • وشارك برنستين في تقرير لسي ان ان أشار فيه نقلا عن مصادر إلى ما قاله مايكل كوهين محامي ترمب بمعرفة الرئيس مسبقا باجتماع جرى في يوينو/ حزيران عام 2016 مع الروس.
  • كان من المتوقع أن يتشارك الروس بمعلومات سيئة عن المرشحة الديمقراطية للرئاسة حينها هيلاري كلينتون.
  • وردت "سي إن إن" على ترمب بالقول "لا تخطئ أيها الرئيس، سي إن إن لا تكذب، نحن ننشر الأخبار".
  • سي إن إن قالت إنها تنشر أيضا عندما يكذب أصحاب السلطة، وأنها تتمسك بتقاريرها وصحفييها.
  • يأتي هجوم ترمب على برنستين مع ترقب صدور كتاب لبوب وودوارد، شريك كارل في كشف فضيحة ووترغيت، عن ترمب.
  • يحمل الكتاب الذي سيصدر في 11 سبتمبر/ أيلول عنوان "خوف: ترمب في البيت الابيض".
  • الكتاب يكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الحياة المروعة داخل البيت الابيض في ظل رئاسة ترمب بحسب الناشر سيمون وشوستر.
المصدر : فرانس برس
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