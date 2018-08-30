المعلم: سوريا ستحاول تجنب سقوط قتلى مدنيين في إدلب

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن قوات الحكومة السورية ستمضي إلى النهاية في محافظة إدلب بشمال البلاد وإن هدف دمشق الأساسي هو مقاتلو جبهة النصرة.

وأضاف المعلم بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو (الخميس) إن سوريا لن تستخدم أسلحة كيماوية في أي هجوم على إدلب وإنها لا تمتلك مثل هذه الأسلحة. وأن بلاده ستحاول تجنب سقوط قتلى مدنيين.

تصريحات المعلم:

القوات السورية ستحاول تجنب سقوط قتلى بين المدنيين في إدلب

الهدف الرئيسي للقوات الحكومية السورية في إدلب سيكون مقاتلي النصرة.

لا نمتلك أسلحة كيماوية ولا يمكن أن نستخدمها.

نحن في الخطوة الأخيرة لحل الأزمة في سوريا وتحرير كامل أراضينا من "الإرهاب"

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ليست سعيدة بأن ترى مخططها فشل في سوريا

واشنطن تذرعت باستخدام الكيميائي وشنت عدوانا علينا.

أي عدوان جديد ستكون له تداعيات سياسية تؤثر في العملية السياسية.

واشنطن تحاول إعادة سيناريو الكيميائي في إدلب لشن عدوان على سوريا.

قرار دمشق هو مكافحة "جبهة النصرة" في إدلب مهما كانت التضحيات والأولوية للمصالحات المحلية.

العدوان المحتمل على سوريا هدفه حماية "جبهة النصرة".

شركاء مع روسيا في العملية السياسية وملتزمون بتقدم العملية السياسية .

شركاء مع روسيا في "مكافحة الإرهاب" ونريد أن نكون شركاء في إعادة الإعمار.

لمست من الجانب السعودي تفهما لحقيقة أن الحكومة السورية تسعى لاستعادة الاستقرار في البلاد.

إذا أراد الغرب المساعدة في عودة النازحين يجب أن يساعد في إعادة إعمار البنى التحتية ورفع العقوبات.

الوجود الأمريكي في سوريا عدواني وغير شرعي، ولم يطلب أحد من واشنطن أن ترسل جنودها إلى سوريا.

معظم عناصر الخوذ البيضاء عادت إلى إدلب.

علاقاتنا مع إيران قائمة منذ انطلاق الثورة الإسلامية عام 1979، ونحن عازمون على الاستمرار بالعلاقات مع إيران.

من الطبيعي أن تتوصل سوريا وإيران إلى اتفاق مشترك لتعزيز التعاون بين الجيشين.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مستهل لقائه مع المعلم في موسكو إنه "من الضروري تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لحل الأزمة في سوريا".

تصريحات لافروف:

حان الوقت لنقوم بعملية إعادة الإعمار في سوريا بعدما شارفت عملية اجتثاث "الإرهاب" على نهايتها.

الموقفان الروسي والسوري واضحان: السوريون يقررون مستقبلهم بأنفسهم.

المسلحون يستخدمون مناطق خفض التصعيد لمهاجمة القواعد الروسية بطائرات مسيرة.

استخدام منطقة خفض التصعيد في إدلب لمهاجمة القاعدة الروسية في سوريا غير مقبول.

حذرنا شركاءنا الغربيين من دعم الاستفزازات الكيميائية الجديدة في إدلب

الخوذ البيضاء تعد مسرحيات مفبركة باستخدام الأسلحة الكيميائية.

نمتلك أدلة على وجود محاولات لهجمات كيمائية في إدلب.

من غير المنطقي "تسييس" دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

موضوع الأسلحة الكيميائية يستخدم ذريعة للتمهيد لعدوان جديد على سوريا.

على الأمم المتحدة المشاركة في مشروع عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

الأمم المتحدة تخشى استخدام أسلحة كيماوية في إدلب بسوريا

دعت الأمم المتحدة (الخميس) روسيا وإيران وتركيا إلى الحيلولة دون اندلاع معركة في محافظة إدلب السورية تؤثر على ملايين المدنيين وقد يستخدم فيها المسلحون والحكومة غاز الكلور كسلاح كيماوي.

وقال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب يتركزون في إدلب بينهم ما يقدر بنحو عشرة آلاف مقاتل تعتبرهم الأمم المتحدة "إرهابيين" ينتمون لجبهة النصرة وتنظيم القاعدة.

تصريحات دي ميستورا:

لا يمكن أن يكون هناك ما يبرر استخدام أسلحة ثقيلة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

يمكن أن تؤدي الأخطاء في الحسابات إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية.

تجنب الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية أمر جوهري بالتأكيد.

ندرك جميعا أن لدى الحكومة السورية و"جبهة النصرة" القدرة على إنتاج غاز الكلور في شكل سلاح.

من الأفضل إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين بدلا من الإسراع إلى معركة قد تتحول إلى "كارثة محققة".

حياة مليونين و900 ألف شخص على المحك، والأيام القليلة الماضية شهدت رسائل تهديد دولية وإنذارات متبادلة.

مررنا بذلك في الماضي وعلينا التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى.

استخدام الأسلحة الكيماوية سيكون غير مقبول.

عدد كبير من المقاتلين الأجانب يتركزون في إدلب بينهم ما يقدر بنحو عشرة آلاف "إرهابي".

من الأفضل إقامة ممر إنساني لإجلاء المدنيين بدلا من الدخول في معركة قد تتحول إلى "كارثة محققة".

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