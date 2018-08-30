الحية: نرفض تشكيل أي حلف لمحاربة إيران

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية خليل الحية إن علاقة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مع إيران ليست سرية، ولا نقبل بشن حرب ضدها.

وأجاب الحية على سؤال للجزيرة مباشر عن علاقة حماس بإيران وهذه أبرز تصريحاته: