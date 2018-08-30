الأمم المتحدة تطالب الصين بالإفراج عن المعتقلين من مسلمي الإيغور

طالبت الأمم المتحدة الصين الخميس بالإفراج عن معتقلين من مسلمي الأويغور محتجزين في "معسكرات تلقين" سياسية صينية.

أبرز نتائج لجنة الخبراء

عبر خبراء لدى الأمم المتحدة في حقوق الإنسان الخميس عن قلقهم إزاء ما يتردد عن وجود "معسكرات تلقين" سياسي صينية لمسلمي الإيغور.

دعا خبراء الأمم المتحدة للإفراج الفوري عن المحتجزين "بذريعة مكافحة الإرهاب".

استشهدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بتقديرات تفيد بأن "ما بين عشرات الآلاف وما يصل إلى المليون من الإيغور" قد يكونون محتجزين في منطقة شينغيانغ في أقصى غرب الصين.

صدرت نتائج اللجنة بعد مراجعة استمرت يومين لسجل الصين، هي الأولى منذ 2009، في وقت سابق من الشهر الجاري.

الخبراء المستقلون قالوا خلال المراجعة إن اللجنة تلقت تقارير كثيرة جديرة بالثقة عن احتجاز مليون فرد من عرقية الإيغور فيما يشبه "معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية".

وصفت جاي مكدوجال الخبيرة في اللجنة المعسكر حينها بأنه "منطقة بلا حقوق".

قالت اللجنة في النتائج التي خلصت إليها إنها قلقة بسبب "التقارير الكثيرة عن احتجاز عدد كبير من أفراد عرقية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى بمعزل عن الخارج ولفترات طويلة عادة دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني".

عبرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات رسمية عن هؤلاء المحتجزين "حتى بسبب مظاهر لا تشكل تهديدا من الثقافة العرقية الدينية للمسلمين مثل إلقاء التحية اليومية".

نددت اللجنة "بتقارير عن رقابة جماعية تستهدف بشكل غير متناسب المنتمين لعرقية الإيغور بما يشمل تكرار توقيفهم من قبل الشرطة دون سبب وفحص هواتفهم المحمولة في نقاط تفتيش تابعة للشرطة".

اللجنة: هناك تقارير عن أن الكثير من الإيغور في الخارج الذين غادروا الصين يقال إنهم أُعيدوا إلى الدولة رغما عنهم.

اللجنة طالبت الحكومة الصينية بالكشف عن مكان وجود طلاب وطالبي لجوء عادوا إلى البلاد ووضعهم في الوقت الحالي.

رد صيني