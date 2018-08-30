الأمم المتحدة تحذر من استخدام السلاح الكيماوي في إدلب

دعت الأمم المتحدة اليوم الخميس روسيا وإيران وتركيا إلى التحرك للحيلولة دون اندلاع معركة في محافظة إدلب السورية تؤثر على ملايين المدنيين وقد يستخدم فيها الجانبان غاز الكلور.

وهذه أبرز تصريحات سيتفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا:

لدينا تحفظ على أي تصعيد عسكري في إدلب.

نحو 2.9 مليون مدني سوري يعيشون في إدلب بينما المسلحون لا يزيد عددهم عن 10 آلاف مقاتل.

يجب تأمين إقامة "ممر إنساني" من أجل إجلاء السكان المدنيين قبيل هجوم يعد له النظام السوري.

مستعد للذهاب إلى سوريا من أجل تأمين ممر إنساني لخروج المدنيين من إدلب.

ينبغي إتاحة مزيد من الوقت لروسيا وإيران وتركيا لمحاولة تجنب حدوث تصعيد عسكري كبير في إدلب.

يجب تجنب استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب النظام والمسلحين، وكلا الطرفين لديه القدرة على استخدام غاز الكلور.

تطورات معركة إدلب: