إيطاليا تأمل في حدوث تقدم في قضية ريجيني

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي، خلال زيارته للقاهرة الأربعاء، إنه يأمل في حدوث تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر عام 2016.

أهم تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو خلال زيارته للقاهرة:

نأمل في تحقيق اختراق في التحقيقات في مقتل ريجيني قبل نهاية العام الجاري.

مسؤولو التحقيق الإيطاليون والمصريون الذين يحققون بشكل مشترك في مقتل ريجيني سيلتقون قريبا.

هناك رغبة من الجانب المصري ومن الجانب الإيطالي في الإسراع بالتحقيق.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أكد في بيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أكد خلال اللقاء ثقته في التوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك في ظل توافر الإرادة القوية للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".

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