وزير الخارجية التركي لنظيره الأمريكي: التهديدات والعقوبات لن تجدي

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنه أبلغ نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن التهديدات والعقوبات الأمريكية لن تجدي مع أنقرة.

وقال تشاوش أوغلو أمام الصحفيين في سنغافورة في أعقاب لقائه مع بومبيو على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "نقول منذ البداية إن لهجة التهديد والعقوبات لن تحقق نتيجة. وكررنا ذلك اليوم".

تصريحات أوغلو جاءت بعدما فرضت واشنطن (الأربعاء) عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية احتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا. وتوعدت أنقرة من جانبها بالرد على العقوبات الأمريكية.

وتابع تشاوش أوغلو أن تركيا "ترغب دائما بحل المشاكل عبر السبل الدبلوماسية والحوار والتفاهم المشترك والاتفاقات".

وقال الوزير التركي: "بحثنا مع بومبيو كيفية حل مشاكلنا" عبر التعاون والحوار، وأضاف: "كان لقاء بناء على أعلى مستوى". لكنه قال: "لا يمكن أن نتوقع حل كل المشاكل من لقاء واحد".

وتُطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن القس برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا بعد اعتقاله لنحو عام ونصف بعد اتهامه بدعم حركة غولن التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2016.

وينفي برانسون، المقيم منذ نحو عشرين عاما في تركيا، الاتهامات الموجهة إليه. ويواجه حكما بالسجن مدة تصل إلى 35 عاما في إطار المحاكمة التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي.