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سياسة

شاهد: منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا مجددا باليمن

مصابون بوباء الكوليرا في أحد المراكز الصحية اليمنية
مصابون بوباء الكوليرا في أحد المراكز الصحية اليمنية
3/8/2018

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن اليمن ربما يكون على شفا تفش جديد للكوليرا قد يزيد خلاله معدل الوفيات بسبب انتشار سوء التغذية.

وقالت المنظمة خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إن الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار في شمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الكوليرا.

وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، إنه كانت هناك موجتان كبيرتان من وباء الكوليرا في السنوات الأخيرة مضيفا "للأسف تشير البيانات التي اطلعنا عليها خلال الأيام والأسابيع الماضية إلى أننا ربما نكون على شفا موجة ثالثة كبيرة من وباء الكوليرا في اليمن".

وأضاف "ندعو كل أطراف الصراع للعمل بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي واحترام طلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الالتزام بتهدئة تستمر ثلاثة أيام كاملة والتخلي عن السلاح للسماح لنا بتطعيم السكان المدنيين ضد الكوليرا".

ولم يشهد شمال اليمن قط حملة للتطعيم من الكوليرا عن طريق الفم، لكن ثلاثة آلاف من العاملين في مجال الصحة يعتزمون تطعيم أكثر من 500 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة المقبلة في مدينة الحديدة ومحيطها. والمدينة هي الميناء الرئيسي في البلاد وعنصر مهم في خطط الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب.

وقال سلامة إن تفشي الكوليرا هذا العام ليس على النطاق الهائل الذي شهده اليمن العام الماضي عندما وصل عدد الحالات إلى 1.1 مليون في نهاية المطاف لكن الزيادة المطردة في الفترة الأخيرة تشير إلى بداية تفش جديد.

وربما ساعدت موجات تفش سابقة في تقوية المناعة من الكوليرا بين السكان، لكن أنظمة المناعة لدى اليمنيين ربما ضعفت بسبب أمراض أخرى إضافة إلى سوء التغذية.

وقال سلامة "ما سنشهده على الأرجح هو زيادة التأثير المتبادل بين الكوليرا وسوء التغذية أكثر وأكثر. لن يزيد عدد الحالات بسبب ذلك فحسب بل أيضا معدل الوفيات بين حالات الكوليرا التي ستحدث لأن الناس لم تعد لديهم الموارد الجسدية التي تمكنهم من محاربة المرض".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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