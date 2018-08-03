شاهد: شرطة زيمبابوي تقتحم مؤتمرا صحفيا للمعارضة

اقتحمت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي مؤتمرا صحفيا لزعيم المعارضة نلسون شاميسا اليوم الجمعة وحاولت إبعاد صحفيين كانوا ينتظرون بدء المؤتمر الصحفي.

وصاح أفراد الشرطة في الصحفيين "إلى الخارج، إلى الخارج" قبل أن يتجمع الصحفيون مجددا ويعودوا إلى مقر انعقاد المؤتمر الصحفي، الذي تم استئنافه بعد ذلك بقليل.

وشكك شاميسا في نتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الاثنين وخسر فيها أمام الرئيس إمرسون منانغاغوا المنتمي لحزب (الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية) الحاكم.

في المقابل دعا الرئيس إمرسون منانغاغوا إلى الوحدة بعدما أعلنت لجنة الانتخابات في ساعة مبكرة من صباح الجمعة فوزه في انتخابات الرئاسة.

وهذه الانتخابات هي الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق روبرت موغابي (94 عاما) من السلطة في نوفمبر تشرين الثاني.